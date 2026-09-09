Sebastián Cáceres, en su presentación con el Celta: «Creo que estoy en el lugar correcto»

El Celta presentaba este martes a la última de sus adquisiciones en el mercado veraniego, el defensa internacional uruguayo Sebastián Cáceres, procedente del Club América. El central diestro de «rendimiento inmediato» que Claudio Giráldez consideraba prioritario incorporar valoraba la oportunidad de jugar en Europa en un equipo con una idea de juego que le seduce y en un club del que tenía excelentes referencias a través de su compatriota Matías Vecino y Néstor Araújo. «Creo que estoy en el lugar correcto», sentenciaba Cáceres, que ha firmado con el Celta por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

El internacional uruguayo confesaba que vivió con cierta tensión su fichaje, cerrado a pocas horas del cierre del mercado tras un largo mes de negociaciones. «Fue bastante complicado, compleja toda la situación. En algunos momentos parecía que iba a ser fácil, que la cosa fluía, en otros parecía que no y así fue el tema. La última semana fue la que pasé más ansiedad porque tenía partido y jugaba durmiendo poco», relataba el zaguero, que siempre tuvo la corazonada de que todo iba a salir bien: «No sé por qué, pero hablando con Marco y con Claudio sentía que iba a salir, a pesar de cómo estaba todo, porque todos queríamos que saliera. Por una parte estaba tranquilo. Todos estábamos haciendo fuerza para que las cosas se dieran y al final se dieron».

Cáceres desgranaba también los motivos que le llevaron a elegir al Celta para dar el salto al fútbol europeo. «Primero de nada la idea de juego que tienen. El hecho de tener la tenencia del balón, aunque no siempre se puede porque los rivales juegan, pero es la idea. Es algo en lo que yo puedo mejorar mucho y que me va a servir en lo personal», explicaba el internacional charrúa, al que acabaron de convencer las buenas referencias que recibió del club: «[Matías] Vecino, Néstor [Araújo] y [Álvaro] Fidalgo, del Betis, que es uno de mis mejores amigos, me hablaron muy bien del club. Era algo que yo venía buscando, jugar en Europa, y cuando vino esta oportunidad con tan buenas recomendaciones, no me lo pensé».

A la hora de definirse futbolista, Cáceres destacaba su carácter competitivo: «En lo personal soy un jugador muy competitivo, que está acostumbrado a defender en campo abierto y dependiendo de cada partido en lo que busquemos. Tener esa tranquilidad de atacar con mucha gente y sin preocuparse tanto del espacio que quede atrás, porque eso es a lo que estoy acostumbrado y es una de mis fortalezas. También la agresividad en la presión es algo en lo que se puede crecer y puedo aportar en ese aspecto».

El último de los fichajes del Celta está en plenitud de facultades físicas y listo para competir, si el técnico lo estima oportuno, pese a que necesita adaptarse al estilo de juego del equipo y adquirir automatismos. «Físicamente me encuentro muy bien. Hice la pretemporada con mi equipo y venía jugando cada 3 o 4 días. Si el entrenador me necesita, sabe que en la parte física voy a estar bien», apuntaba Cáceres, que se mostraba dispuesto a acelerar procesos. Obviamente, necesito adaptarme a la idea de juego que quiere el entrenador, pero voy a poner toda mi disposición para hacerlo lo antes posible y sumar al equipo desde donde me toque», añadía, seguro de cumplir con las expectativas: «Si confiaron en mí, es porque tengo el potencial y puedo hacerlo. Puedo cumplir con las expectativas y por eso fue importante que todos me dieran la confianza. Me hace sentir que confían en mí y eso me va a ayudar».

Competitividad y rebeldía

Sebastián Cáceres fue presentado por Marco Garcés y el consejero Sergio Álvarez, quienes agradecieron al jugador su esfuerzo por vestir de celeste los próximos cuatro años. El director de fútbol del Celta recordaba lo tenso de la negociación para fichar al internacional uruguayo en los días finales del mercado. «El primer contacto con sus representantes fue un mes antes y lo cerramos cuatro horas antes del cierre del mercado. Fue cardiaco», reconocía, agradeciendo al futbolista que «siempre nos ayudase en todos los pasos».

Garcés comentaba que conoce a Cáceres «desde hace mucho tiempo», en concreto desde sus tiempos en el Liverpool uruguayo, equipo con que el nuevo jugador celeste se proclamó campeón, rompiendo la hegemonía de Nacional y Peñarol, y luego siguió sus pasos en el América, uno de los grandes clubes del fútbol mexicano, con el que fue tricampeón en seis años. El director de fútbol hacía a continuación un esbozo de las cualidades que espera que Cáceres dé al Celta: «Queremos que nos aporte esa competitividad, esa costumbre de ganar y esa rebeldía que se requiere para salir de los malos momentos que él ha mostrado a lo largo de su carrera y que es lo que esperamos que nos aporte».

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Sergio Álvarez, mientras, agradecía a Sebastián Cáceres su apuesta por recalar en el Celta: «Puso mucho de su parte para poder estar aquí y estamos encantados de que venga a ayudarnos y hacer al equipo más fuerte. Le doy la bienvenida y le deseo lo mejor, que se adapte cuánto antes y disfrute del fútbol como viene haciendo hasta ahora, que será bueno para todos. Desearle lo mejor que también será lo mejor para el Celta».