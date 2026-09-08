El Celta vuelve a quedarse corto

Tercer partido que concluye en tablas en el que falta velocidad en el juego y claridad arriba, esta vez, frente a uno de los mejores especialistas defensivos del campeonato. Falló el planteamiento inicial que Claudio rectificó con notable mejoría tras el intervalo antes de mover el banco. El gol de Starfelt, primero en mucho tiempo de estrategia ofensiva, inclinó el campo a favor de los celestes, que se extraviaron en un laberinto de dudas y malas decisiones cuando todo se les puso a favor con la expulsión por doble amarilla de Zaid Romero con media hora por delante.

Solo cuatro repiten.

Enésima vuelta de tuerca de Giráldez al once (112 distintos lleva ya) con escaso efecto. Repitieron apenas Radu, Yoel (ayer como central derecho), Marcos Alonso, Ilaix y Román. Quinto tridente en cinco partidos (esta vez Aspas-Durán-Hugo González) con los recurrentes problemas para acelerar el juego en terreno rival y generar peligro en el último tercio del campo.

Golpe de estrategia

Las acciones de estrategia defensiva siguen pasando factura, en este caso un infortunado córner que Satriano embocó a quemarropa tras pegar accidentalmente el balón en la rabadilla de Hugo González. Combinación de error en la marca y mala suerte que el Getafe aprovechó para meterse en la trinchera. El escenario de partido deseado para los azulones.

El empate de justicia

Cuesta recordar cuando marcó el Celta por última vez un gol de estrategia ofensiva. No es una suerte que domine precisamente el equipo celeste, pero la incorporación de Berto Suárez al cuerpo técnico comienza a dar algún fruto. La jugada fue perfecta, con un tensionado centro de Hugo González a la raya del área chica que Starfelt envió a la red con un testarazo inapelable. Un gran gol con la firma del central sueco, pero también con la del valenciano, un debutante en LaLiga que tiene un guante en la pierna derecha y apunta a convertirse en un activo muy fiable (también lo es Miguel Román) en este tipo de jugadas.

Segundas partes mejores

Giráldez parece empeñado en contradecir el conocido dicho cinematográfico de que las segundas partes no suelen ser buenas. El porriñés interpreta bien los problemas y suele corregirlos con modificaciones tácticas o cambios. Acaparó en el segundo tiempo el Celta el balón con más dinamismo y obligó al Getafe a amontonarse en torno a Soria, el incombustible guardameta azulón, que ayer batía el récord de titularidades en LaLiga (194). Mucha pelota, pero pocas ocasiones claras. Apenas un centro que Hugo remató manso y algún tiro lejano, además de una peligrosa aproximación mal resuelta por Javi Rueda que Borja no consiguió rematar.

Peor contra 10

La expulsión de Romero, lejos de facilitar las cosas, empeoró al Celta, que se enredó en una espiral de precipitación que no le llevó a ningún lado. El Getafe sufrió menos que 10 que con 11 en el campo.

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