El Celta vuelve a arrancar a trompicones

El arranque liguero del Celta está lejos de las expectativas de un equipo que viene de encadenar dos clasificaciones europeas consecutivas, pero no difiere gran cosa del firmado por el grupo de Claudio Giráldez la pasada temporada con un bloque de futbolistas muy parecido al actual. Tanto Marco Garcés, el responsable de confeccionar la nueva plantilla, como Claudio Giráldez, el técnico que obró el milagro europeo, han restado importancia al discreto inicio del equipo, convencidos de que el Celta dará la talla en el juego y en el gol en cuanto recupere e integre efectivos, ajuste resortes y automatice mecanismos.

En su reciente análisis del mercado estival, el director de fútbol del Celta pronosticaba otra gran temporada. Garcés no solo esperaba que el recorrido por Europa permitiese compensar el déficit de no haber formalizado este verano una gran venta, sino que ponía cifras al objetivo en LaLiga: «53 puntos y 53 goles» que deberían bastar para obtener de nuevo plaza en el continente. El pasado curso el Celta hizo 54 puntos y anotó 53 goles para alzarse con la sexta plaza del campeonato. «Obviamente, necesitamos una mayor contribución goleadora. Llevamos solo un gol, pero Borja [Iglesias] todavía no ha tenido participación, Su [Driouech] apenas empezó y [Pablo] Durán tuvo poca participación. Creemos que tenemos los efectivos necesarios para hacerlos», vaticinaba antes de la visita al Coliseum el director de fútbol celeste, que citaba como ejemplo los 25 tantos anotados por entre el compostelano (14), el catalán (9) y el tomiñés (2) en la pasada Liga.

Lo cierto es que los réditos obtenidos por el Celta en las cinco primeras jornadas son muy parecidos a los de la pasada temporada. Cabe recordar que hace un año los de Giráldez no consiguieron su primera victoria hasta la jornada décima (2-3, en El Sadar contra Osasuna) y después de los cinco primeros partidos llevaban 4 puntos, uno más que ahora, tras perder en Balaídos en la jornada inaugural contra el Getafe y firmar tablas consecutivamente con Mallorca, Betis, Villarreal y Girona en una extraña secuencia de empates a un gol que se prolongó, con derrota en el Martínez Valero de por medio, hasta la jornada novena.

Si el Celta gana este domingo en Balaídos al Málaga, superará en 2 puntos el arranque del pasado curso. La actual posición en la tabla es idéntica a la del año pasado a estas alturas de competición (decimosexta). Y entonces los celestes no alcanzaron puestos europeos hasta la jornada decimoséptima y se encaramaron a la sexta plaza en la vigesimoquinta.

El juego no fluye

Los celestes también desconocen la victoria esta temporada, con la agravante de que el juego ha fluido bastante menos en los metros finales del campo y las oportunidades de anotar han llegado con cuentagotas. El balance goleador es también sumamente pobre: solo dos goles en cinco encuentros gracias a una genialidad Iago Aspas frente a Osasuna y un testarazo de Starfelt tras un saque de esquina lanzado por Hugo González. La pasada campaña ya habían marcado Javi Rueda, Hugo Álvarez y, por partida doble, Borja Iglesias.

Los goles se le resisten al Celta, a pesar de que Claudio Giráldez, ha empleado al extenso elenco de futbolistas que esta temporada pueblan el frente ofensivo. El técnico ya ha utilizado a sus diez atacantes, aunque Borja Iglesias, que el pasado curso sumaba 2 de los 4 goles del equipo, apenas ha dispuesto de un puñado de minutos contra el Getafe y Driouech ha salido desde el banquillo en un par de ocasiones sin tiempo de adaptación y con bajo tono físico.

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Antes de comparecer en el Coliseum, el entrenador del Celta pedía antes de comparecer paciencia, convencido de que su equipo remontará el vuelo: «Debemos tener paciencia y tranquilidad. Hay que entender que estamos en proceso de evolución como equipo, ese acoplamiento de piezas y de mecanismos que estamos teniendo. Estoy tranquilo porque las ocasiones van a acabar llegando y, a partir de ahí, los goles. Históricamente, nos han costado los inicios de temporada y hemos ido evolucionando. En ello estamos. El equipo lo detecta, lo sabe y lo va a acabar haciendo». Su discurso no ha cambiado tras el empate firmado contra los de José Bordalás.