Claudio Giráldez: «Hemos jugado sin cerebro»

Claudio Giráldez se mostró descontento con el empate firmado este lunes por el Celta en el Coliseum tras reaccionar al gol inicial de Martín Satriano y no ser capaz luego su equipo de aprovechar las expulsión de Zaid Romero con media hora por delante para llevarse los tres puntos.

«Enfadado, me voy enfadado. Es un partido en el que tenemos que ganar, en el que nos hacen un gol de una situación que no nos puede pasar, en el que le damos demasiados chances en situaciones de juego directo y regalamos muchas posesiones de la pelota por no girar el balón. Hemos jugado sin cerebro», lamentó en declaraciones de Movistar el preparador celeste.

«Es verdad que el campo está seco, que es muy difícil en un día de calor», continuó el porrriñés, que reconoció que a su equipo le faltó «cabeza» para interpretar lo que requería el partido, sobre todo tras quedarse el Getafe en inferioridad numérica. «Cuando hemos atacado con cabeza hemos tenido el control absoluto sobre el partido, nos ha faltado finalizar y en esas estamos en este momento y a partir de la superioridad numérica hemos sido como pollos sin cabeza y con el corazón solo no ganas y más a un equipo ordenado», subraýo el técnico céltico, que abandonaba el Coliséum con la sensación de haber desperdiciado una gran oportunidad para firmar la ansiada primera victorias del curso: «Tengo la sensación de que hemos tirado 25 minutos de superioridad y no estamos para tirar ni uno. Me vo enfadado enfadado porque hemos dejado de pensar».

Giráldez valoró, sin embargo, el desempeño del equipo con la pelota y la presión den campo contrario: «El partido, cuando hemos estado colocados, ordenados y jugando a la pelota dándole 2-3 vueltas llegamos al área pequeña, situaciones de duelo por fuera muy sencillo, hemos estado bien ajustados en el balón tras pérdida. Nos ha faltado despejar hacia afuera cuatro acciones de estar solos en la primera parte. Ahí te cogen la segunda pelota porque viajan muy rápido, empuje, balón parado, balón parado que metemos nosotros prácticamente dentro. Errores que contra el Getafe te penalizan y que no es casualidad que ellos lo sepan aprovechar. Es su manera de competir y de jugar, es muy respetable igual que la nuestra».

Hugo González

Por su parte, Hugo González, uno de los destacados del partido, pidió paciencia después tras el empate firmado contra el Getafe en el Coliseum. «Es verdad que, a partir del fallo tonto, que me ha caído a mí un rebote y nos ha penalizado, el equipo ha sabido darle la vuelta. Con la expulsión hemos intentado apretar y apretar, pero nos ha faltado un poquito arriba. Hay que seguir», declaró a Movistar Plus.

Hugo González / LOF

El futbolista valenciano explicó que Claudio Giráldez, les pidió en el descanso que mantuvieran su plan y que añadieran más remate a su dominio: «Nos dijo que siguiéramos insistiendo, que estábamos bien con balón y nos estábamos moviendo bien, pero que nos faltaba un poco arriba, chutar y hacer gol».

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Además, recordó que la pasada temporada su equipo también comenzó con dificultades y terminó clasificándose para disputar una competición europea. «El fútbol es una carrera de fondo. Hay que seguir e ir igualmente a por los tres puntos», manifestó.