El Celta empata en Getafe y deja el bocadillo de cemento a medio devorar

No se dejó los dientes el Celta tratando de comerse el previsible bocadillo de cemento en el que el Getafe convirtió este partido y todos los que juega. Porque después de otro primer tiempo discreto, después de volver a verse por detrás, después de mejorar nuevamente tras el paso por los vestuarios y después de empatar. Después de todo eso, los célticos no fueron capaces de acabarse la comida ante una escuadra azulona que jugó con diez durante 24 minutos por la expulsión de Zaid Romero. Si acaso algún intento, como ese niño al que la madre apremia para comérselo todo. Pero poco más. Solo unos cuantos bocados que le sirven para sumar un punto —el cuadro vigués lleva tres empates en otras tantas salidas— y unas sobras que llevarse a casa en un tupper. Quizás para devorarlas con hambre el próximo domingo ante el Málaga y sumar por fin el primer triunfo de la temporada.

Y es que no se había sentado a merendar aún y el equipo celeste ya sabía que iba a necesitar un antiácido a mayores del omeoprazol que se tomó al llegar al Coliseum. No es ninguna sorpresa que el Getafe iba a proponer una comida pesada, de masticación paciente, deglución laboriosa y digestión lenta. Pero había que roerlo. Nunca mejor dicho, con la equipación encarnada que volvieron a lucir los de Claudio en el sur de Madrid.

Aconteció lo que cabía esperar. Pero no hay nada de malo en lo previsible, sobre todo si al saber lo que va a ocurrir se le añaden soluciones para contrarrestarlo. El técnico porriñés lo intentó, con Pablo Durán de picapedrero en la punta del ataque para que Iago Aspas y Hugo González pudieran sacar el pincel. Y ni así surgieron finos trazos. Apenas, unos brochazos. Los más coloridos, los del delantero valenciano, cómodo en la incomodidad del Getafe. El levantino encontró zonas intermedias para recibir, aceleró el juego y buscó triangulaciones con sus compañeros. Pero la pegajosa red de la araña azul todo lo cazaba. Excepto una magnífica maniobra en la que el máximo goleador del Fortuna el pasado curso se deshizo de Nemanja Gudelj con un fastuoso cambio de pierna que acabó con un remate abajo bien repelido a córner por David Soria. El propio Hugo sacó desde la esquina y Miguel Román probó una infructuosa volea contra el suelo.

Parecía que el Celta proponía, que lo intentaba, que mandaba. Pero solo lo parecía. El Getafe se sentía como en una comida con amigos cuya sobremesa se alarga hasta la sobremesa de la cena. A gusto. Como quien paladea su digestivo favorito con la compañía idónea y a la temperatura perfecta. Sin prisa. Solo faltaba ese girito de los acontecimientos que convierte lo bueno en lo mejor y lo mejor en superior. Tuvo sus escarceos previos para lograrlo. Como una cabalgada de Terrats favorecida por un resbalón de Marcos Alonso e incomodada por la rauda reacción de Starfelt, que minutos antes había deshecho el entuerto que estuvo a punto de enredar Aspas con un mal pase atrás.

El caso es que la previsibilidad siguió su cauce. Y aunque el Celta hilvanó una buena acción entre Hugo González y El Abdellaoui que fue anulada por fuera de juego, no hubo manera de escapar al funesto destino que tejen las moiras azulonas. Un córner al corazón del área, un ramalazo de mala suerte sobre el atacante valenciano, al que le rebotó el balón en la espinilla, y la aparición de la pierna derecha de Satriano en boca de gol. Un desenlace más previsible que el de un culebrón de después de comer.

A partir de ahí, la letanía. El equipo de Bordalás ya no necesitaba presionar alto. Podía meterse atrás, cerrar pasillos interiores y esperar a que el Celta se estrellase en su propia espesura con la pelota. Porque el balón no corría. Todo era plano e inocuo. Sin agresividad. Si acaso algunos intentos de combinar en la frontal con un Miguel Román demasiado alejado de la base del juego, que asumió Ilaix Moriba sin finura.

Así murió un primer tiempo tantas veces repetido estos años y de un nivel similar a los de este principio de curso. Discreto. La buena noticia es que el Celta solo podía mejorar. Y lo hizo. Las matizaciones de Claudio en la caseta propiciaron un equipo mucho más agresivo con la pelota. Se vio entonces la mejor versión de los de celeste —de rojo este lunes— con una insistencia que terminó trayendo el gol. De la manera menos habitual. Pero gol, al fin y al cabo. Hugo González sacó su guante a pasear desde la esquina y Starfelt, que había ganado el primer palo, cabeceó con poderío a la red.

El conjunto visitante no se conformó. Como ese primer bocado, que da aún más hambre, el Celta siguió mordiendo. Tiros algo lejanos de Ilaix y Román precedieron a los cambios —Carreira, Rueda y Driouech— y a la expulsión de Zaid Romero, que vio la segunda amarilla por una patada a Hugo.

Al Celta se le cerró el estómago

El bocadillo de cemento parecía convertirse en un emparedado de pan de viena. Más aún con un gran centro de Rueda, que Hugo González —siempre él— cabeceó a las manos de Soria en el área pequeña. También varias intervenciones de Driouech, que tal como hizo en Donostia, demostró que él sí está hambriento. Aun sin lucir al 100% de forma, tiene personalidad, desborde y verticalidad. De su banda izquierda nacieron varias aproximaciones interesantes y esperanzadoras. Sin embargo, de repente, al Celta se le cerró el estómago.

Quedaban 20 minutos para hacer un gol contra diez hombres. Era el momento de enfocar toda la calma mal entendida del primer tiempo hacia el vestirse despacio porque había prisa. No sucedió. A los celestes no solo les faltó pausa, les sobró aceleración, apremio y precipitación. Las superioridades que estaban generando contra once, desaparecieron contra diez. Y el Getafe lo aprovechó. Llevó el partido a su terreno y los célticos picaron. El juego se volvió atropellado. El bocadillo de cemento volvía a estar relleno de hormigón. Y de beber, batido de granito.

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Ni con el estreno de Borja Iglesias este curso cambió el decorado. La cena se acabó con un Celta empachado sin haber comido demasiado y con un Getafe satisfecho por haberse salido con la suya en la elección del menú. Otro punto fuera de casa para el Celta, que sigue sin ganar en la temporada, pero también sin perder a domicilio. A ver si en casa, que es donde mejor se come, llega de una vez el atracón.