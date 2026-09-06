El Getafe calibra la reacción del Celta

El rocoso Getafe de José Bordalás calibra este lunes (Coliseum, 19.00 horas, Movistar LaLiga) la reacción de un Celta huérfano de victorias tras cuatro jornadas de Liga. Los de Giráldez buscarán su primer triunfo del curso en un escenario tradicionalmente esquivo y contra uno de los mejores defensores de LaLiga, que va calibrar su capacidad de enderezar el rumbo.

Con solo dos puntos en el zurrón, gracias a los escuetos empates firmados contra el Valencia y la Real Sociedad, y un solo gol, obra de Aspas a Osasuna, el Celta necesita tomar impulso desde las posiciones de cola. La falta de pegada ha caracterizado el arranque liguero de los celestes que, pese al buen trato dispensado en general al balón, apenas han sido capaces de generar oportunidades de gol. «Las ocasiones y los goles llegarán», pronosticaba Claudio Giráldez, que pedía paciencia convencido de que el equipo comenzará a carburar a su nivel habitual a poco que vaya asimilando automatismos y adquiera consistencia en su juego. Y un equipo tan ordenado e impenetrable como el Getafe, que hace de la disciplina táctica bandera, supone, a juicio del técnico, el rival perfecto para poner a prueba esa mejoría en campo contrario que el equipo celeste precisa para hacer daño.

Los últimos precedentes, sin embargo, no son demasiado halagüeños. En los dos encuentros disputados el pasado curso, el Celta no fue capaz de anotar en 180 minutos y recibió dos goles en Balaídos. El duelo del Coliseum se saldó con un empate sin goles en un partido muy trabado, como suele ocurrir contra los azulones, y parco en ocasiones. Esta temporada el Celta no ha logrado de momento marcar a domicilio, pero tampoco ha recibido goles como visitante.

La solución a esta falta de gol podría ser Borja Iglesias. El máximo artillero celeste en las dos últimas temporadas ha recibido el alta médica y está listo para reaparecer después de perderse los cuatro primeros partidos por una lesión muscular. Aunque no está para 90 minutos, Giráldez lo ha incluido en la convocatoria y su participación en el partido puede darse por segura, probablemente entrando desde el banquillo, aunque con el estratega celeste, tan proclive a la sorpresa, no puede descartarse su presencia en el once.

La otra gran novedad en la citación para el Coliseum, en la que no ha entrado finalmente Aleix Febas, en la fase final de recuperación de su lesión, es el defensa central Sebastián Cáceres, último fichaje del verano, que también tendrá sus primeros minutos con la zamarra celeste. El técnico ve al internacional uruguayo en buena forma y con ritmo competitivo para ofrecer «rendimiento inmediato». Giráldez ha descartado por decisión técnica al senegalés Abdoulaye Faye, que todavía necesita adaptación, y a Andrés Antañón después de que el canterano celeste disputase cerca de 95 minutos en los últimos dos partidos.

Tras 111 alineaciones diferentes en otros tantos partidos, adivinar el once que saltará al césped del Coliseum se antoja casi una misión imposible. Con una secuencia tan seguida de partidos, a ritmo de uno cada cuatro días, se adivinan rotaciones para gestionar el cansancio, pero no pueden darse más certezas que la titularidad de Radu.

En defensa parece probable el retorno de Javi Rodríguez tras descansar en San Sebastián y tal vez la vuelta de Starfelt, también sin minutos contra la Real Sociedad. Marcos Alonso completaría el trío de centrales, acaso con Carreira, que repetiría en banda derecha, y Javi Galán retornando al costado izquierdo. En el medio, la novedad podría ser Hugo Burcio, que no ha debutado este año, para dar algo de resuello a Román o Ilaix. Más incierto parece aún el frente ofensivo, donde Giráldez ha empleado ya a 10 futbolistas. Solo Driouech, al que falta ritmo y físico, parece descartado de partida.

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El Getafe tampoco anda sobrado de pegada. El cuadro azulón buscará su segundo triunfo del curso tras haber sumando sus 3 únicos puntos con un gol de Enes Unal al Racing de Santander y perder sus compromisos frente a Alavés y Osasuna. Bordalás cuenta con Gudelj y Azón, sus últimos fichajes, y recupera a Mario Martín y Andrés García, pero tiene las bajas por lesión de Uche y Juanmi. Abdel Abqar, con molestias, será duda hasta última hora.