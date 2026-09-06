DIRECTO | Rueda de prensa de Claudio Giráldez previa al duelo contra el Getafe / R. V.

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DIRECTO | Rueda de prensa de Claudio Giráldez previa al duelo contra el Getafe

La competición no se detiene en este inicio de temporada para el Celta de Vigo. Sin apenas tiempo para digerir el encuentro del pasado jueves frente a la Real Sociedad en Anoeta, el cuadro vigués viaja este lunes al Coliseum para medirse al Getafe de José Bordalás. Claudio Giráldez, técnico de los celestes, responde este domingo a las preguntas de los medios de comunicación para analizar la última hora del equipo y comentar la convocatoria para mañana.