El Celta arranca con paso firme

El Celta ha comenzado fuerte la temporada liguera en el grupo I de División de Honor Juvenil, goleando al Solares y colocándose ya en la zona alta de la clasificación.

El equipo entrenado por Juan Recondo no tardó mucho tiempo en hacerse con el control del partido. Enfrente, los cántabros juntaban mucho sus líneas tratado de impedir que los vigueses pudieran jugar en corto para no que llegaran con facilidad al área defendida por Álvaro.

Pasada la media hora de juego, Germán se hizo con un balón en campo defensivo, y corrió toda la banda para llegar al área, meterse y batir por bajo a Álvaro. El gol le hizo mucho daño al Solares, que en la última jugada del primer tiempo y en la primera de la segunda parte encajó dos goles marcados por Jorge Pérez.

Con el partido resuelto, el Celta siguió presionando buscando ampliar su renta, ya que se sabe que en un grupo tan igualado en la cabeza, la diferencia de goles puede jugar un papel muy importante al final de temporada. Barreiros y Pablo Rodríguez cerraron la goleada céltica.