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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Sebastián Cáceres, nuevo fichaje del Celta

Sebastián Cáceres, nuevo fichaje del Celta / Celta

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R. V.

Julio Bernardo

Armando Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Víctor P. Currás

Marcos Romero

Marta Clavero

Borja Refojos

Vigo

El Celta ha confirmado la incorporación del uruguayo Sebastián Cáceres por cuatro temporadas.

Al mismo tiempo, el club vigués rescindió su contrato con Carles Pérez. El Girona incorpoiró al extremo catalán, que abandonó Vigo con la carta de libertad para poner fin a su etapa como jugador celeste.

El Celta de Vigo encara esta temporada con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

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