Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta ha confirmado la incorporación del uruguayo Sebastián Cáceres por cuatro temporadas.

Al mismo tiempo, el club vigués rescindió su contrato con Carles Pérez. El Girona incorpoiró al extremo catalán, que abandonó Vigo con la carta de libertad para poner fin a su etapa como jugador celeste.

El Celta de Vigo encara esta temporada con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Sebastián Cáceres y Marián Mouriño, en el momento de la firma del contrato del central uruguayo. / RCCV Sebastián Cáceres firma su contrato como celeste: «Soy muy competitivo, agresivo y siempre atento a respaldar al compañero» Sebastián Cáceres, la última adquisición del Celta, se pasaba este viernes por la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico y cumplir en el protocolo de estampar, junto a la presidenta, Marián Mouriño, su firma en el contrato que va vincularlo al conjunto vigués por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Pincha aquí para leer la noticia completa

Julio Bernardo Marco Garcés, justo antes de comparecer para hacer balance del mercado del Celta. / Alba Villar Garcés hace balance del mercado de fichajes: «Tenemos una plantilla equilibrada, planificada y competitiva» El director de fútbol defiende la idoneidad de los seis fichajes, valora el esfuerzo del club por conservar el bloque y espera compensar la falta de ingresos por ventas con una buena Europa League. El ejecutivo niega desencuentros con Giráldez más allla de las «tensiones» propias del mercado y recuerda que todos los fichajes «fueron consensuados al 99%». El gasto de la ventana rondó los 13 millones, el más alto desde que asumió la dirección deportiva del club. Pincha para leer la noticia completa

Borja Refojos Fredi charló ayer con su joven futbolista, que afrontará el viernes su primer viaje con el Fortuna. / Marta G. Brea / Marta G. Brea Vlad Silva viajará a Ceuta con el Fortuna pendiente de que la FIFA le dé permiso para jugar Después de semanas intensas para lograr la inscripción de Vlad Silva, el Celta recibió ayer el visto bueno de la RFEF después de que el club vigués entregase en tiempo y forma la documentación requerida para anotar a uno de sus nuevos fichajes para esta temporada. Ahora, solo resta que la FIFA apruebe el procedimiento para que pueda jugar con normalidad. Y aunque está pendiente de ese último trámite, el club y el cuerpo técnico del Celta Fortuna decidieron que Vlad viaje junto a sus compañeros a Ceuta. Lee la noticia completa en este enlace

Marta Clavero Cáceres aterrizó este jueves en el aeropuerto de Peinador. / Celta Sebastián Cáceres ya está en Vigo: «Era lo que buscaba, lo que quería; la motivación está a mil» Sebastián Cáceres ya está en Vigo. El defensa internacional uruguayo aterrizó esta tarde en la ciudad para completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Celta. El futbolista, de 27 años, se someterá al pertinente reconocimiento médico y, si lo supera, firmará un contrato que lo vinculará al club celeste hasta junio de 2030. Antes de abandonar México, Cáceres reconoció ante las cámaras de Central Fox la mezcla de emociones que le provoca cerrar una etapa de más de seis años en el América y afrontar por primera vez una experiencia en el fútbol español. «Contento, pero también un poco triste por todas las cosas que dejo», explicó en el aeropuerto. Lee la noticia completa en este enlace

R. V. A Izan Server (i.) se unieron los otros seis representantes del Fortuna en la pretemporada del primer equipo. / RC Celta Mercado de fichajes Izan Server se desvincula meses después de renovar Extraño movimiento en las porterías de la cantera celeste. Izan Server rescinde contrato con el Celta apenas unos meses después de renovar por 5 temporadas y dar el salto al Fortuna.

Julio Bernardo Sebastián Cáceres, nuevo futbolista del Celta / Celta Mercado de fichajes Cáceres ficha por cuatro temporadas El Celta oficializa el fichaje del internacional uruguayo Sebastián Cáceres por cuatro temporadas. El central abandona el Club América para enrolarse en las filas viguesas hasta junio de 2030. El importe del traspaso no ha trascendido por el momento.

Marta Clavero El excéltico Haim Revivo con su hijo Roy, que acaba de fichar por el Elche. / Instagram Mercado de fichajes El apellido Revivo vuelve a LaLiga: Roy, hijo del mítico jugador del Celta, ficha por el Elche El apellido Revivo volverá a aparecer en la Primera División española más de un cuarto de siglo después. Roy Revivo, hijo del recordado exjugador del Celta Haim Revivo, se ha convertido en nuevo futbolista del Elche. El internacional israelí, de 23 años, abandona el Maccabi Tel Aviv para iniciar su primera experiencia fuera de su país y ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2030. El nuevo jugador del conjunto ilicitano actúa principalmente como lateral o carrilero izquierdo y destaca especialmente por su capacidad para incorporarse al ataque. El Elche llevaba varias semanas trabajando en su contratación y finalmente ha alcanzado un acuerdo con el Maccabi. La operación ha sido cifrada por medios españoles e israelíes en unos 2,8 millones de euros, mientras que el club de Tel Aviv conservaría un porcentaje de sus derechos o de una futura venta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Mercado de fichajes El Celta anuncia un nuevo carnet celtista en Uruguay: Sebastián Cáceres llega a Vigo El Celta ha optado por el humor para anunciar la llegada de Sebastián Cáceres a Vigo. «ÚLTIMA HORA Actualización do número de Carnés Celtistas. Xa somos 46.066… +1», expresaban en sus redes sociales añadiendo la bandera e imágenes de Uruguay.

Julio Bernardo El vigués Stefan Bajcetic, con la camiseta del Liverpool / IG Mercado de fichajes Stefan Bajcetic firma con el Celta por tres temporadas Stefan Bajcetic está muy cerca de retornar al Celta. El club celeste y el Liverpool intercambiaban a lo largo de la tarde la documentación para el fichaje del canterano, que se incorporará a las filas del Fortuna, pero estará a caballo entre el primer y el segundo equipo, con el objetivo de medio plazo de que pueda echar una mano a Claudio Giráldez. El vigués se comprometerá con el Celta por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. El Celta no paga por el fichaje de Bajcetic, que llega libre tras llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba con el club de Anfield. El Liverpool, sin embargo, conserva un porcentaje de una futura venta del futbolista. Bajcetic firma por tres temporadas un contrato vinculado en lo económico a objetivos deportivos. Cuánto más juegue, más cobrará. Puedes leer la información completa en este enlace.