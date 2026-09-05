El mercado deja al Celta un 9% menos valioso: las salidas pesan más que los fichajes

El mercado de fichajes del Celta, en palabras de Marco Garcés, ha dejado una plantilla «equilibrada, planificada y competitiva», pero también menos valiosa. El conjunto vigués ha pasado de los 190,2 millones de euros con los que terminó la pasada temporada a los 173 millones actuales, según la última fotografía de Transfermarkt. Una depreciación de 17,2 millones, alrededor de un 9%, que no responde a una caída en la cotización de los futbolistas que continúan a las órdenes de Claudio Giráldez, sino al saldo entre las entradas y las salidas producidas durante este verano.

De hecho, ninguno de los integrantes de la actual plantilla ha aumentado o reducido su valor en esta actualización del prestigioso portal alemán. Los principales activos del Celta permanecen intactos después de un verano marcado por el Mundial, en el que hubo representación celeste pero con escaso protagonismo. Borja Iglesias se proclamó campeón con España, aunque apenas dispuso de unos minutos durante la fase de grupos, una situación parecida a la de Carl Starfelt con Suecia. Más participación tuvo Sebastián Cáceres con Uruguay, donde ejerció como titular, pero su cotización continúa congelada en los 4,5 millones desde diciembre.

La explicación a ese descenso de 17,2 millones se encuentra fundamentalmente en los despachos. El Celta ha perdido durante el verano futbolistas con una elevada valoración y los recién llegados no compensan económicamente esas bajas. Entre los que ya no figuran en la plantilla destacan especialmente Fer López, valorado en 16 millones; Óscar Mingueza, en 15; y Hugo Sotelo, en 5. Solo entre los tres sumaban 36 millones. A ellos se unen otras ausencias como las de Carlos Domínguez, Manu Fernández, Matías Vecino, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Franco Cervi o Marc Vidal. En conjunto, el bloque de futbolistas que abandonaron el equipo alcanzaba una valoración de 46,2 millones de euros.

Las caras nuevas suman 29 millones

Por otro lado, los recién llegados aportan actualmente 29 millones a la cotización del plantel. Cohaib Driouech es el fichaje con mayor valor de mercado, con 7,5 millones, seguido por Altay Bayindir y Aleix Febas, ambos con 5 millones. Abdoulaye Faye y Sebastián Cáceres aparecen con 4,5 millones cada uno, mientras que Javi Galán está tasado en 1,8 y Hugo González, en 700.000 euros.

Williot Swedberg continúa siendo el jugador más valioso del Celta, con 20 millones de euros, por delante de Javi Rodríguez, con 18. Ilaix Moriba y Miguel Román comparten el tercer escalón con 15 millones, mientras que Sergio Carreira alcanza los 12 y Ferran Jutglà, los 10.

Por detrás aparecen Ionut Radu, con 9 millones; Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui, con 8; Driouech, con 7,5; Javi Rueda, con 6; Bayindir y Febas, con 5; Faye, Cáceres y Starfelt, con 4,5; Yoel Lago, Álvaro Núñez y Pablo Durán, con 4; Borja Iglesias, con 2,8; Javi Galán, con 1,8; Iago Aspas, con 1,6; Marcos Alonso, con 1,2; Iván Villar, con 900.000 euros; y Hugo González, con 700.000. Transfermarkt no ha incluido a canteranos del Celta Fortuna que seguro tendrán un papel relevante a lo largo del curso, como Andrés Antañón (500.000), Hugo Burcio (500.000) o Stefan Bajcetic (4 millones), que ha regresado a Vigo desde el Liverpool para tratar de recuperar su mejor versión tras un calvario de lesiones.

Octava plantilla más valiosa de LaLiga

Pese al retroceso, el Celta se coloca en la octava posición entre las plantillas más valiosas de LaLiga por delante del Sevilla (169,1), Valencia (148,6), Espanyol (127,8) y Deportivo (115,8). La distancia con el recién ascendido conjunto coruñés, el gran agitador del mercado veraniego en España, continúa siendo considerable: 57,2 millones de euros. Por arriba, sin embargo, el Celta sigue sin conseguir acercarse al siguiente escalón pese a haberse clasificado para competición europea por segundo año consecutivo. El Athletic ocupa la séptima plaza con 230,8 millones, el Betis alcanza los 254,6 y la Real Sociedad, los 278,3. Mucho más lejos quedan Villarreal (331,6), Atlético de Madrid (681,2), Barcelona (1.260 millones) y Real Madrid (1.460 millones de euros).

La caída de este verano tampoco altera una tendencia que sigue siendo claramente ascendente. Cuando Claudio Giráldez tomó las riendas del primer equipo en marzo de 2024, la plantilla estaba valorada en 112 millones de euros. Dos años y medio después alcanza los 173. El crecimiento durante la etapa del técnico porriñés es, por tanto, de 61 millones de euros, un 54,5%. Hace justo un año, en septiembre de 2025, Transfermarkt tasaba al Celta en 122 millones. Desde entonces ha ganado 51 millones de valor.

El Celta afronta ahora otra temporada con tres competiciones y la Europa League como escaparate internacional. Un escenario especialmente propicio para que los jóvenes a las órdenes de Giráldez puedan continuar aumentando su cotización.