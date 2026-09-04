Garcés: «Tenemos una plantilla equilibrada, planificada y competitiva»

Marco Garcés comparecía este viernes para hacer balance del mercado estival de fichajes que echó el cierre el pasado martes. A la espera de que el terreno de juego dictamine en los próximos meses si la plantilla se ha fortalecido o debilitado, el director de fútbol del Celta defendía la idoneidad de los fichajes, valoraba el esfuerzo realizado para conservar el bloque de futbolistas rechazando ofertas importantes y se mostraba esperanzado en compensar la falta de ventas que habrían aliviado la delicada situación financiera del club con una buena campaña en la Europa League. «Tenemos una plantilla equilibrada, planificada y competitiva», resumía Garcés, que reconocía «tensiones» con Claudio Giráldez en algunas cuestiones, pero insistía en que «todos los fichajes fueron consensuados al 99 por ciento» con el técnico y los altos responsables del club. No obstante, matizaba: «La responsabilidad final es mía».

«Hemos apostado por ponerlo todo en el verde», destacaba el responsable deportivo celeste, al que solo le quedaba la «deuda» de no haber formalizado la venta importante que el club tenía programada para cuadrar las cuentas. El gasto de la ventana rondó los 11 millones, el más alto desde que asumió el cargo, y se formalizaron 19 operaciones entre bajas por fin de contrato (Cervi, Aidoo, Ristic), cesiones (Carlos Dotor, Hugo Sotelo, Carlos Domínguez, Manu Sánchez, Unai Núñez), salidas (Manu Fernández, Marc Vidal), finiquitos (Matías Vecino y Carles Pérez), renovaciones (Iago Aspas y Marcos Alonso) y fichajes (Aleix Febas, Javi Galán, Altay Bayindir, Abdoulaye Faye, Cohaib Driouech y Sebastián Cáceres).

El director de fútbol celeste desgranaba las razones de cada una de las incorporaciones: «Un portero que ha competido en los niveles más altos proveniente del Manchester United que nos da más solidez y competitividad dentro de la posición [Bayindir]; dos centrales, uno diestro y otro zurdo, muy veloces en la parte de atrás que nos permita jugar con la defensa más adelantada, como pedía el técnico [Cáceres y Faye]; un lateral zurzo muy conocido dentro de la institución [Galán; un atacante que nos permita convertir el dominio en entradas de último tercio, con esa capacidad de velocidad, de cortar y de uno contra uno que nos puede venir muy bien [Driouech]; y uno de los mejores jugadores del torneo anterior que nos da solidez en media cancha [Febas]».

El nivel de la plantilla

Garcés pedía aplazar la evaluación del mercado a los resultados de los próximos meses. «Es difícil decir si tenemos mejor o peor plantilla que el año pasado. Numéricamente, puedo decir que los jugadores que salieron ocuparon el 20% de los minutos. Fer López y Mingueza produjeron 2 goles y 5 asistencias. Eso es lo que tenemos que sustituir numéricamente y creemos que la plantilla actual, con las incorporaciones que hemos hecho y la maduración de los canteranos, nos puede proveer de esos 5 goles y 2 asistencias», analizaba.

La venta no formalizada

El responsable céltico reconocía que no haber realizado la venta importante que estaba programada puede tener consecuencias: «Para lograr consistencia financiera se necesita realizar ventas, pero en este momento decidimos apoyar la parcela deportiva porque también creemos que compitiendo en la Europa League como este año puede sustituir esa venta». En todo caso, deslizaba que la cantidad que habrá que destinar a ventas para cuadrar las cuentas será «sensiblemente menor» a los 32 millones presupuestados hace un año.

El mediapunta

El mercado se cerró sin el fichaje del media punta creativo y con buen último pase pretendido por Giráldez y que Garcés no consideraba prioritario: «Sabemos que pueden sugir ciertas limitaciones, pero tenemos medios para sustituirlas y creemos mucho en la calidad de nuestros canteranos. Hay una camada de canteranos que vienen con el cuchillo entre los dientes gritando por una oportunidad».

Ofertas

Garcés desveló que llegaron propuestas por jugadores importantes que fueron rechazadas para priorizar la parcela deportiva: «Tuvimos una serie de ofertas que pensábamos que hacían más daño a nuestro proyecto de lo que solucionaban a nivel financiero. Repitiendo una buena campaña en la Europa League, nos puede dar esos montos que perdimos por rehusar a ventas».

Relación con Giráldez

El director de fútbol admitía «tensiones» con el técnico durante el mercado que no impidieron una sintonía casi total entre ambos: «Siempre hay tensión en el mercado, yo discuto mucho con Claudio, pero siempre conseguimos una arreglo. Él mira más a corto plazo y yo a largo plazo, pero siempre encontramos acomodo».

Rueda

Sobra las discrepancias por la venta de Rueda comentaba: «Se hizo amplificó más esa rueda de prensa de lo que realmente sucedió. Simplemente, se levantó demasiado de un par de comentarios que él hizo intentando fortalecer la posición del club».

Vecino y Carles Pérez

Marco Garcés agradecía a Matías Vecino y a Carles Pérez, especialmente al primero, su disposición para rescindir sus contratos. Sin embargo, en el caso del catalán, con acuerdo casi sobre la bocina del cierre del mercado, reconocía que «fue más complicado».

Fer López

El director de fútbol del Celta explicaba que, pese a las reiteradas tentativas mediante su representante, Jorge Mendes, de negociar no hubo la menor opción de repatriar a Fer López. «Intentamos hacerlo realmente, pero el Wolverhampton se cerró a las posibilidades. Nunca nos dieron entrada.Simplemente lo querían ahí y viendo cómo está jugando entiendes por qué».

Límite salarial y renovaciones

El Celta tendrá esta temporada menor límite salarial. Marco Garcés explicaba que con los fichajes el tope salarial «está casi completo» con un pequeño remanente para las renovaciones que el club pondrá en marcha esta temporada (Javi Rodríguez, Miguel Román, Javi Rueda, Starfelt), aunque recordaba que solo el sueco concluye su contrato al final de esta temporada.

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El mercado más caro

El actual mercado de verano ha sido el de mayor gasto desde que Garcés relevó a Luis Campos al frente de la parcela deportiva. «Desde que estoy aquí es en el que más hemos gastado y ciertamente sin tener esa venta importante. También en todos los mercados hemos vendido y en este no se vendió. Es una clara muestra de la apuesta por lo deportivo, por ponerlo en el verde», declaraba. El monto del gasto ronda los 11 millones.