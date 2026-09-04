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El Fortuna busca su segundo triunfo en Ceuta

Burcio y Antañón no entran en la lista, de la que se cae por lesión Jan Oliveras

Fredi charla con Ndiaye en un entrenamiento del Fortuna.

Fredi charla con Ndiaye en un entrenamiento del Fortuna. / Marta G. Brea

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Julio Bernardo

Julio Bernardo

Vigo

Nueva prueba de fuego para el indómito Celta Fortuna de Fredi Álvarez, que este sábado busca a domicilio su segundo triunfo del curso en la cancha del Ceuta (Alfonso Murube, 18.30 horas, DAZN, LaLiga Hypermotion). Afronta el filial celeste el envite en buen estado anímico después de su prometedor arranque liguero, con empate frente al Cádiz, remontada heroica contra el Andorra en Balaídos y un notable desempeño, pese a la derrota, en su último duelo contra el poderoso Castellón, uno de los candidatos a luchar por el ascenso esta temporada.

Los pupilos de Fredi pretenden convertir estas buenas sensaciones en la primera victoria lejos de Balaídos contra un adversario que cuenta por derrotas los tres encuentros que ha disputado hasta la fecha. Los de José Juan Romero no solo han perdido los tres partidos iniciales, sino que han recibido 10 goles y solo han anotado uno: perdieron por 3-0 contra el Mallorca en Son Moix en el duelo inaugural, cedieron otra derrota contra Las Palmas (0-2) y fueron goleados por el Andorra (5-1).

Fredi, sin embargo, no se fía del mal arranque liguero del cuadro ceutí. «Espero un partido muy difícil. La clasificación creo que no refleja lo que es el Ceuta. Llevamos tres jornadas y es muy difícil decir ahora dónde estará cada equipo. Es un equipo que propone mucho, que arriesga, que tiene un buen juego directo y que también transita bien. Ahora mismo es un equipo necesitado porque lleva tres jornadas sin puntuar, pero el Ceuta domina muchos registros», analizaba el pasado jueves Fredi, que achacaba en parte las dificultades del rival a la complicadísima situación que vive la ciudad autónoma: «Es probable que todo lo que está sucediendo le esté afectando a nivel deportivo, estoy seguro de que es una situación difícil para los futbolistas. Cuando un jugador está contento y feliz en un sitio todo es más fácil. Pero en situaciones adversas, el grupo puede arroparse y solidarizarse más en muchas situaciones».

Fredi tendrá que sortear también alguna dificultad. La primera de ellas es el tortuoso viaje que tendrá que hacer la expedición celeste, de unas diez horas de duración, con necesidad de tomar tres autobuses, un avión y un barco para llegar a la ciudad norteafricana.

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Pero el entrenador celeste además cuenta con algunas bajas importantes. Jan Oliveras causa baja por causa de una molestia en la rodilla que sufrió en el último entrenamiento. A la ausencia del carrilero hay que sumar en medio campo las de Hugo Burcio y Andrés Antañón, que no han entrado en la convocatoria tras estar con el primer equipo –el madrileño sin minutos y el vigués como titular– en San Sebastián. El juvenil Mateo Sobral entra por este motivo en la lista. En la convocatoria tampoco está Stefan Bajcetic, el último y flamante fichaje, que necesita adquirir ritmo antes de empezar a competir.

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