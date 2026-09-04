Claudio Giráldez: «Ha sido una parte para cada uno»

El entrenador del Celta, Claudio Giraldez, coincidió en sus valoraciones tras el encuentro con la opinión general: «Es una obviedad que han sido superiores en la primera parte y que nosotros lo hemos sido en la segunda. Ha sido una parte para cada uno. En ese aspecto es justo el punto».

«Estamos en un momento en que nos cuesta mucho finalizar y acertar», admite el porriñés. «Los goles te dan confianza, las victorias te dan confianza, el encontrarte fino con la pelota hace que se acaben sucediendo ocasiones cuando estás jugando bien. Hemos salido de un equipo que aprieta muy bien de la presión y aún así, contra bloques bajos, creo que tenemos capacidad para hacer mucho más daño. No acabamos de acertar en situaciones para mí claras de uno contra uno y de juego interior».

Iago Aspas controla un balón. / LOF

«Que haya un runrún en tu campo no es cómodo pero es normal que tengamos una exigencia mayor en casa. Tenemos que asumirla, quererla», conviene Giráldez cuando reflexiona sobre la mayor comodidad que la escuadra parece sentir fuera de casa ya desde la pasada temporada. «Tenemos que ser capaces de asumir que hay momentos en cada partido, da igual en casa o fuera, de ser martillo y ser yunque».

Sobre el posible penalti de Álvaro Núñez a Guedes, asegura: «No la vi repetida. Puede pitar falta, puede pitar luego penalti pero creo que el árbitro es coherente con una forma de arbitrar de no pitar contactos. Creo que se agradece como espectador. Me gusta mucho la forma de arbitrar así y el talante de no querer ser protagonista. Deja que los partidos fluyan y haya espectáculo y tengan que ser faltas claras para que se sancionen», indicó además de valorar positivamente el debut de Driouech.