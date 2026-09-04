Anoche lo recuperamos: el Celta brilla tras el descanso en Anoeta

Toda la vida, con su magnificencia y su miseria, se contiene en Casablanca. También el Celta. Su historia en Anoeta no culminó con victoria. Tampoco acaban juntos Ilsa y Rick. Su breve reencuentro, sin embargo, les ha curado la amargura de aquel andén vacío. La despedida, de hecho, inmortalizará su amor, impidiendo que el cansancio o la rutina lo ensucien. «¿Y nosotros?», le pregunta ella antes de subirse al avión que volverá a separarlos. «Nosotros siempre tendremos París. No lo teníamos hasta que viniste a Casablanca. Anoche lo recuperamos».

«¿Y nosotros?», le habrán preguntado los jugadores a Claudio Giráldez en el vestuario, con el equipo al borde del descenso en este arranque áspero. Nadie conoce su destino. Sólo está en nuestras manos elegir qué sendas escogemos en cada encrucijada. El Celta, tras el descanso, viajó a la temporada 24-25. A su versión atrevida en la presión y vibrante en la circulación. Cierto que aún carente de mordiente, de escaso valor contable, pero reconfortante para el alma. No teníamos a esa Celta desde hace mucho tiempo. Anoche lo recuperamos.

Actitud

Es un concepto demasiado manido y simplista en el análisis futbolístico. Como si jugar bien constituyese un acto volitivo y no un delicado encaje de factores individuales y colectivos. A veces, sin embargo, la voluntad determina aquello que se dibuja sobre la pizarra. El Celta saltó tarde y mal a las presiones en la primera mitad. Se le descoordinó la coreografía. Pareció, por momentos, Inglaterra ante Argentina: plano y estrecho en bloque bajo pese a la acumulación de jugadores. Todo cambió en la segunda mitad. Con pausa en la circulación para apretar a la Real Sociedad, ganando metros, y una activación hambrienta tras pérdida para reducirlos. Quizá la vuelta de tuerca de Claudio deba consistir en regresar a su origen,a ese arrebato, a ese ardor. La evolución conservadora de la pasada temporada parece haber perdido su eficacia.

Árbitro

García Verdura decidió aplicar un criterio permisivo con la contienda física. Cada colegiado tiene su estilo, aunque quizá haya demasiada variación en el escenario español. Es un factor, en cualquier caso, al que los equipos deben adaptarse igual que a un césped irregular o a un viento racheado. Al Celta le costó. La Real le ganó la mayoría de los duelos en ese primer periodo. Estamos, además, en tiempo de adaptación a las nuevas normas. Los equipos deben acelerar su ubicación en los saques igual que se han tenido que ir preparando para la gestión emocional del VAR. Pero también los árbitros se están aclimatando. Yoel tenía un corte. Una prueba evidente de que no fingía. La regla permite excepciones antes de aplicar el minuto fuera del campo. Seguramente se producirán injusticias a lo largo de la temporada. Los futbolistas pagan ahora tanto desmán en sus teatralizaciones.

Driouech

Era el perfil más necesario. El más complicado también de encontrar en el fútbol moderno y por tanto, en el mercado. Pero incluso resulta raro que el Celta no haya buscado otro Driouech para la derecha. Con Driouech se pretende lo que Alfon aportaba y lo que Bryan Zaragoza hubiera debido aportar. Uno de los circuitos principales será aquel que conduzca a situaciones de uno contra uno. El nuevo jugador protagonizó un gran debut aunque le falte aún un punto de velocidad. Exhibió salida por los dos perfiles. Cuando falló, fue por exceso de atrevimiento, no por timidez. De eso sobra en la plantilla.

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