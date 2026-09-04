Cáceres: «Soy muy competitivo, agresivo y siempre atento a respaldar al compañero»

Sebastián Cáceres, la última adquisición del Celta, se pasaba este viernes por la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico y cumplir en el protocolo de estampar, junto a la presidenta, Marián Mouriño, su firma en el contrato que va vincularlo al conjunto vigués por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

El defensa central uruguayo aprovechaba el acto de la firma para conceder una breve entrevista a Celta Media, el canal oficial del club, en el que daba algunas pinceladas de sus condiciones futbolísticas y desvelaba el papel que Claudio Giráldez y su compatriota Matías Vecino tuvieron a la hora de que se decidiese a firmar por el cuadro celeste. «Creo que me definiría siendo muy competitivo, agresivo y siempre atento a respaldar al compañero. Serían mis características principales», explicaba Cáceres, que se mostraba convencido de tener un buen encaje en el Celta: «Es un equipo que intenta tener protagonismo, que también quiere presionar y estar en campo rival. El ser competitivo y agresivo creo que va a sumar en esa parte. Espero adaptarme muy bien».

El internacional charrúa explicaba también que la llamada de Claudio Giráldez fue determinante para decidirse a fichar por el Celta. «Es un equipo en crecimiento, que viene haciendo las cosas muy bien. Después la charla que tuve con Claudio me dejó claro que era el lugar al que tenía que venir, me convenció totalmente», relataba Cáceres, que agradecía la oportunidad que el equipo vigués le brinda para jugar en LaLiga: «Es una muy linda oportunidad después de estar tanto tiempo buscando este salto de poder jugar en LaLiga, en un campeonato tan competitivo como este. Creo que es el mejor equipo para eso».

La llamada de Giráldez no fue lo único que pesó en sus decisión. También fueron muy importantes las buenas referencias que su compatriota Matías Vecino le dio sobre el Celta. «Con el que hablé antes de venir fue con Mati y él me habló muy bien del equipo, de la ciudad, del grupo. Me convenció también él antes de poder estar acá. Me habló más desde la parte humana y futbolística»

Por otra parte, el director de fútbol, Marco Garcés, desveló que el fichaje de Cáceres en el último día de mercado fue «muy complicado y «estresante», pero finalmente pudo concretarse antes del cierre de la ventana.