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Ceuta-Celta Fortuna

Vlad Silva viajará a Ceuta con el Fortuna pendiente de que la FIFA le dé permiso para jugar

La Federación Española dio el visto bueno a los documentos de inscripción

El club espera que el OK de la FIFA sea cuestión de horas, por lo que aún es posible que pueda debutar el sábado

El proceso se ha dilatado en el tiempo porque el jugador portugués todavía es menor de edad

Fredi charló ayer con su joven futbolista, que afrontará el viernes su primer viaje con el Fortuna.

Fredi charló ayer con su joven futbolista, que afrontará el viernes su primer viaje con el Fortuna. / Marta G. Brea

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Borja Refojos

Borja Refojos

Vigo

Después de semanas intensas para lograr la inscripción de Vlad Silva, el Celta recibió ayer el visto bueno de la RFEF después de que el club vigués entregase en tiempo y forma la documentación requerida para anotar a uno de sus nuevos fichajes para esta temporada. Ahora, solo resta que la FIFA apruebe el procedimiento para que pueda jugar con normalidad.

El caso es que el proceso se ha dilatado mucho en el tiempo porque el chico aún es menor de edad. Además, sus padres viven en países distintos, lo que ha complicado todavía más la burocracia.

Y aunque está pendiente de ese último trámite, el club y el cuerpo técnico del Celta Fortuna decidieron que Vlad viaje junto a sus compañeros a Ceuta. En primer lugar, porque el OK de la FIFA puede llegar en cualquier momento a lo largo del viernes o, incluso, del sábado por la mañana. Si se produce, el chico podrá entrar en la lista definitiva y disfrutar de minutos si Fredi Álvarez lo decide.

Y, si no es así, podrá hacer grupo con todo el equipo. No será por falta de tiempo, en un viaje que rondará las 12 horas. En todo caso, este tema debería resolverse en unos días, como máximo.

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«Vlad va a viajar», confirmaba Fredi en la rueda de prensa de este jueves. Antes, en el entrenamiento, el técnico morracense estuvo conversando con el joven portugués para transmitirle confianza. Ya queda menos para que pueda debutar.

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