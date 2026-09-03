Unas tablas para el escenario de la esperanza: el Celta empata en el campo de la Real con una buena segunda parte

Es el fútbol el terreno perfecto para la psicosis. Para el todo era negro ayer, todo es blanco hoy, y mañana oscuro de nuevo. Lo sostiene todo. Una cosa y la contraria. Y en tiempo récord. Por eso, el apocalíptico proscenio que dejó la actuación del Celta ante el Athletic Club el pasado domingo dio paso, solo tres días después, a una escena nueva para los actores de celestes ropajes -rojos esta noche-. Un escenario construido con tablas de esperanza en Donostia. Bien es cierto que sin puntos y sin goles. Y, nuevamente, con una primera mitad deficitaria en la que Radu intervino hasta cinco veces. Pero como el sabor que queda en el paladar siempre es el último, el segundo tiempo dejó buenas sensaciones y ganas de creer en quien se ganó que crean en él con su trabajo de los últimos años. El equipo de Claudio Giráldez se pareció a lo que el porriñés quiere ser y brindó un fútbol que, con toda probabilidad, hará que ganes más que pierdas a final de temporada. Una luz en el horizonte. Un camino a seguir.

Esa pareció la intención con irrupción bravía del equipo vigués en el partido. Una entrada en juego que destilaba inconformismo, rebeldía y ganas de revertir el mal sabor de boca de hace tres días. Parece precipitado, como mínimo, extraer esas conclusiones de unos pocos minutos. Efectivamente. Lo es. Por eso, el conjunto local empezó a cerrar el hueco sin levantarse del sillín, como Miguel Indurain en sus mejores tiempos. Antes de que cualquier aficionado céltico pudiera terminarse la cena ligera que recomiendan los médicos para conciliar mejor el sueño, el Celta ya estaba aculado en bloque bajo. De nuevo más cerca de su portero que del rival.

Claudio suele insistir en que no le gusta defender cerca de su área. Su vocación es presionar arriba. Pero ya sea por iniciativa propia o porque el rival de turno lo empuja, este escenario se repitió muchas veces el pasado curso. Y alguna que otra en el actual. La diferencia es que en la campaña anterior, los célticos no se sentían incómodos. Imposible decir lo mismo ahora.

El primer aviso realista llegó con un cabezazo de Jon Martín tras una acción a balón parado bien construida por parte del conjunto realista. Radu apareció en escena para firmar su primera intervención. Abajo, a dos manos y con bote previo. Buena parada.

Todavía le quedaban cuatro más al meta rumano durante la primera parte. Un par, más o menos sencillas a Turrientes, otra estirada espectacular abajo a un tiro de Herrera y la más compleja, a Oyarzabal, que lo fusiló a bocajarro. Radu sacó el brazo izquierdo y la pelota quedó botando junto al punto de penalti, con Kubo corriendo hacia ella. Pánico. Por suerte para los celestes, el japonés remató arriba.

La situación más comprometida del primer acto llegó tras el único error de un Yoel Lago que sostuvo a su equipo el resto del tiempo. El de Mondariz está a un nivel alto de fútbol. Pero también de madurez. La barba que se dejó va a juego con esa evolución.

Otras progresiones, las del juego, brillaron por su ausencia en el colectivo celeste. Y no por no saber. Porque pasada la media hora de juego, el cuadro olívico fue capaz de juntar diez pases y salir en construcción desde atrás para plantarse en campo rival y mover el balón de lado a lado. Además, la jugada terminó en un zurdazo alto de Moriba. Bien por la ocasión. Mejor por la demostración de que con la pelota, el Celta es mejor equipo de fútbol.

Desgraciadamente, para sus intereses, este ramalazo duró poco. La Real terminó el primer tiempo dominando y amagó con empezar el segundo de la misma manera. Pero la energía era distinta. Y la intención también. Los célticos demandaron más balón tras el descanso. La clarividencia visitó a Álvaro Núñez, que empezó a encontrar buenas salidas de balón. Y una vez superas la primera presión, todo mejora. Román y Moriba, más participativos, Rueda y Carreira más conectados. Solo faltaba acelerar en el último cuarto. Pero entre que Antañón se sentía fuera de sitio, Jutglà no ganaba duelos y Swedberg estaba totalmente desconectado, siempre faltaba un céntimo para el euro.

Debut de Couahaib Driouech

Claudio se percató. Y por eso movió el banquillo. Con acierto. Pablo Durán, Iago Aspas y Couahaib Driouech mejorararon al equipo. Y mucho. El delantero tomiñés hundió a la defensa y empezó a imponerse en las disputas, mientras que el fenómeno morracense le puso sentido a todos los balones que tocó. Pero especialmente esperanzadores fueron los primeros minutos del neerlandés. Aun falto de chispa, demostró verticalidad en los desmarques, personalidad para pedir la pelota y encarar y también sacrificio defensivo. Muy buena pinta.

Con todo y pese a la notable mejora, las ocasiones claras no llegaban. Aproximaciones, escarceos, intentos. Mucho ronear, pero poco ligar. Así hasta que una magnífica conducción de Sergio Carreira, que aprovechó la amplitud de Driouech para correr por dentro, terminó en un muy buen pase para Aspas. El capitán celeste remató con la derecha demasiado flojo. Remiro le ganó una batalla que unos años antes habría terminado con el balón en la jaula porque llegaría sobrado para rematar con la zurda. Maldito tiempo.

O bendito. Porque cada minuto cuenta en la última temporada de una leyenda viviente con la cruz de Santiago en el pecho. A poco que esté bien, sigue siendo el jugador más clarividente en el último tercio del campo. No es, necesariamente, una buena noticia. Sobre todo, porque hubo muchas situaciones de transición o buenas sucesiones de pases en estático que se quedaron en nada por falta de claridad de los atacantes celestes.

Sí fue positivo el buen final de partido del Celta a nivel físico. El equipo vigués acabó más entero que la Real Sociedad, lo que le permitió sufrir poco más allá de un posible penalti de Álvaro Núñez sobre Guedes. El árbitro no picó.

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En los últimos minutos, se olisqueaba que cualquier cosa podía suceder. Pero porque en fútbol, la lógica es lo menos lógico. No siempre. A veces sucede lo previsible. Y en este caso, el equipo celeste entendió que lo que no pudo ganar era mejor no perderlo. Y el cuadro donostiarra, algo cansado, aceptó el armisticio. Un buen punto de partida. Unas tablas para construir un escenario de esperanza.