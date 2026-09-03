Sebastián Cáceres ya está en Vigo: «Era lo que buscaba, lo que quería; la motivación está a mil»

Sebastián Cáceres ya está en Vigo. El defensa internacional uruguayo aterrizó esta tarde en la ciudad para completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Celta. El futbolista, de 27 años, se someterá al pertinente reconocimiento médico y, si lo supera, firmará un contrato que lo vinculará al club celeste hasta junio de 2030.

Su llegada pone fin a una negociación que vivió momentos de incertidumbre durante los últimos días. El acuerdo entre el Celta y el América de México llegó incluso a estar cerca de romperse, pero finalmente ambas partes desbloquearon la operación. El club vigués abonará algo más de siete millones de euros por el central, una cantidad próxima a la invertida este verano por Couhaib Driouech.

Antes de abandonar México, Cáceres reconoció ante las cámaras de Central Fox la mezcla de emociones que le provoca cerrar una etapa de más de seis años en el América y afrontar por primera vez una experiencia en el fútbol español.

«Contento, pero también un poco triste por todas las cosas que dejo», explicó en el aeropuerto. El uruguayo se despidió antes de viajar de las personas con las que compartió su vida cotidiana en México, aunque dejó claro que el salto al Celta responde a una ambición que llevaba tiempo persiguiendo.

Cáceres con un seguidor, en el aeropuerto mexicano antes de partir a Vigo. / Fox Sport

«Ahora toca ir, emprender nuevos retos. Era lo que buscaba, lo que quería y la motivación está a mil para este nuevo desafío», afirmó.

El internacional charrúa tampoco escondió la tensión con la que vivió las últimas horas de una negociación que llegó a estar en peligro. «Para mí fue estresante toda la situación porque no sabía si sí, si no. Estaba complicado el tema, pero al final se dio porque hubo mucha buena voluntad del club para poder dejarme salir», señaló.

Cáceres quiso agradecer especialmente al América las facilidades dadas finalmente para que pudiera emprender su aventura europea. «Lo único que tengo para el club son palabras de agradecimiento, mucho respeto y orgullo de haber sido parte de todo esto», expresó.

Una etapa de más de 200 partidos en México

El central llegó al América en febrero de 2020 y se marcha después de seis temporadas y media y más de doscientos partidos oficiales. Durante su etapa en el conjunto mexicano conquistó tres Ligas MX consecutivas, un título de Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Sebastián Cáceres. / Instagram

Más allá de los títulos, Cáceres considera que su paso por el América fue determinante en su crecimiento hasta convertirse en internacional absoluto con Uruguay. «Me tocó vivir buenas, malas, muy malas y muy buenas, pero sin duda todo lo que me dio este club me abrió las puertas a muchas cosas», explicó. Entre ellas destacó especialmente su llegada a la selección uruguaya: «Cumplir el sueño de haber jugado un Mundial, porque probablemente en otro equipo de México no sé si me hubiesen visto con tan buenos ojos».

Giráldez: «Nos va a dar agresividad y duelo»

En el Celta conocen desde hace tiempo al futbolista y consideran que su perfil puede complementar las características de la defensa de Claudio Giráldez.

El técnico celeste ya valoró públicamente su incorporación en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad. «Lo conocíamos, llevábamos tiempo siguiéndolo. Creo que puede encajar con lo que es el equipo, nos va a dar un nivel de agresividad, de duelo, que nos viene bien ahí atrás», explicó.

Giráldez destacó también la polivalencia del internacional uruguayo, capaz de adaptarse a diferentes posiciones dentro de su habitual defensa de tres centrales. «Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de atrás, incluso de lateral en un momento determinado», apuntó.