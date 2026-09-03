Una odisea de sol a sol: el viaje a Ceuta del Celta Fortuna

Aunque alguno piense que es una historia de las últimas semanas, la epopeya de la vuelta a Ítaca de Odiseo después de la guerra de Troya la escribió Homero -la persona o el constructo social- hace 2.800 años. Tan incrustado está en el imaginario colectivo, que adquirió la catalogación de sustantivo para referirse de forma genérica a cualquier viaje largo, tedioso y complicado. Como el que afronta hoy el Celta Fortuna, camino de Ceuta, para disputar el sábado el partido perteneciente a la cuarta jornada de Segunda División.

No tardará diez años en llegar como necesitó el viejo Ulises para regresar de Troya. Veinte en total, si se suman los otros diez que duró la guerra. La expedición céltica empleará sobre 12 horas en alcanzar la ciudad que albergará choque, sumida en una situación delicada debido a la crisis migratoria que está padeciendo desde hace un mes y que motivará una prudencia mayor a la de cualquier otra salida.

Como hasta el más largo de los periplos comienza con un primer paso, Fredi ha citado a sus pupilos a las 9:30 horas en la ciudad deportiva de Mos. Desde allí, con toda tranquilidad, el grupo emprenderá viaje en autobús hasta el aeropuerto Rosalía de Castro. Desde Santiago partirá el único avión al que se subirán los célticos en todo el trayecto. A las 14:30 despegarán rumbo a Málaga.

Una vez en la ciudad andaluza, otra sesión de autobús. Casi dos horas de trayecto separan a la capital costasoleña de Algeciras, siguiente parada del itinerario.

El tercer medio de transporte aparecerá entonces en el puerto algecireño. Un ferry trasladará al Celta Fortuna a Ceuta. Para evitar complicaciones, el club celeste adquirió billetes abiertos en cuanto al horario. Si todo transcurre con normalidad, la expedición se subirá al barco de las 18:30 horas. En caso de haber algún contratiempo que provoque un retraso, los célticos zarparán a las 20:30.

Por delante, una travesía de alrededor de una hora para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Una vez en suelo ceutí, otro autocar trasladará a los futbolistas, cuerpo técnico y resto de expedicionarios a su hotel en la ciudad norteafricana. El trayecto es muy corto, de apenas diez minutos, pero la recomendación es que todo el mundo lo haga en autobús para evitar probemas.

Y es que el delicado contexto social que atraviesa Ceuta desde hace un mes hace recomendable evitar rutinas normales de los partidos a domicilio. Las autoridades tranquilizaron al Celta y le aseguraron que la seguridad de cada uno de los miembros de la expedición está garantizada. Eso sí, con unas recomendaciones en materia de protección que, si bien no son nada del otro mundo, sí invitan a la prudencia.

Así lo reconoció ayer Fredi Álvarez en la rueda de prensa previa al encuentro. «La idea es estar en el hotel el mayor tiempo posible», comentaba el entrenador morracense. «Si salimos, que sea en grupos grandes y estando muy controlados. Pero la idea es salir lo mínimo», confesó el técnico del Fortuna en base a las recomendaciones de las autoridades.

Con todo, el entrenador de Moaña lanzó un mensaje de «máxima tranquilidad» y utilizó como ejemplo la visita de la UD Las Palmas, saldada sin contratiempo alguno. «Hay que darle normalidad», dijo, horas antes de embarcarse en su odisea de ida particular, que también la será de vuelta. Mejor con tres puntos.