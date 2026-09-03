Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaNovedad en la avenida de MadridReal Sociedad - CeltaSOS orquestas de GaliciaAtunero 'Txori Urdin'Foro Faro Educa
instagramlinkedin

Ceuta-Celta Fortuna

Fredi Álvarez: «Es probable que Hugo Burcio y Antañón no viajen a Ceuta»

El entrenador del Celta Fortuna reconoció que, al menos uno de sus dos mediocentros no jugará con el filial este sábado

El morracense se solidarizó «al máximo» con los ceutíes por la situación derivada de la crisis migratoria

El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Borja Refojos

Borja Refojos

Vigo

Fredi Álvarez compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que el Fortuna disputará el sábado en Ceuta con un día de antelación sobre lo que es habitual por la complejidad que entraña el viaje a la localidad norteafricana. Por la logística que implica y también por la delicada situación social derivada de la crisis migratoria. El técnico celeste no fue ajeno a ello y se solidarizó «al máximo» con los ceutíes. «Sabemos que lo están pasando realmente mal en el último mes», explicó

El morracense cree que el mal inicio de temporada de su próximo rival puede guardar relación con el contexto de la ciudad. «Probablemente», indicó el moañés, que disipó cualquier posible problema en el viaje más allá de su complejidad implícita: «Las fuerzas de seguridad españolas nos trasladaron que no vamos a tener ningún problema».

En lo puramente deportivo, Fredi reconoció que va a ser casi imposible contar con Burcio y Antañón a la vez. «Que viajen los dos es improbable. Que viaje uno de los dos es posible. Y que no viaje ninguno es probable», reconoció en una escala fácilmente comprensible, a la que añadió distintas variables del primer equipo relacionadas con que Aleix Febas se pueda recuperar para el choque ante el Getafe del próximo lunes o con los minutos que puedan tener los mediocentros canteranos ante la Real Sociedad. El que sí estará en Ceuta es Coke Carrillo, que fue a Donostia como tercer portero ante la baja de Iván Villar.

Tocando más nombres propios, el entrenador del Fortuna reconoció charlas con Hugo Cuenca y con Bajcetic, sobre el que no pudo garantizar un tiempo para su debut. «Pueden ser dos, tres o cuatro semanas. Veremos», apuntó sobre el recién llegado, que este jueves se ejercitó por separado en la ciudad deportiva de Mos.

Noticias relacionadas y más

Por lo demás, Fredi mostró ambición para pelear por los tres puntos y reconoció que la semana fue «alegre» pese a la derrota con el Castellón. Asimismo, garantizó la competencia en la línea de centrales con Olmedo y Ndiaye y confesó que notó un cambio a mejor en el arbitraje. «Estamos extremadamente tranquilos», concluyó, en referencia a lo distinto que es el proceder de los colegiados y del VAR con respecto a Primera Federación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  2. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  3. Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
  4. El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
  5. Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio
  6. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
  7. Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
  8. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

El gobierno de Moaña rechazó concentrarse por Ceuta debido al "uso partidista" de la convocatoria de la FEMP por el PP

El gobierno de Moaña rechazó concentrarse por Ceuta debido al "uso partidista" de la convocatoria de la FEMP por el PP

Fredi Álvarez: «Es probable que Hugo Burcio y Antañón no viajen a Ceuta»

Fredi Álvarez: «Es probable que Hugo Burcio y Antañón no viajen a Ceuta»

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Jácome contra Teletaxi: el caso del micro abierto y la teloperadora que elucubró sobre un alcalde en calzoncillos

Jácome contra Teletaxi: el caso del micro abierto y la teloperadora que elucubró sobre un alcalde en calzoncillos

El Cisne repunta en la pretemporada y llega enchufado al arranque

El Cisne repunta en la pretemporada y llega enchufado al arranque

Más de 850 estudiantes acuden a la jornada de bienvenida del campus de Vigo: «Estamos nerviosos, pero con ganas»

Más de 850 estudiantes acuden a la jornada de bienvenida del campus de Vigo: «Estamos nerviosos, pero con ganas»

Detenido en Ourense tras huir a pie al ser localizado en un coche robado

Detenido en Ourense tras huir a pie al ser localizado en un coche robado
Tracking Pixel Contents