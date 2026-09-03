Fredi Álvarez: «Es probable que Hugo Burcio y Antañón no viajen a Ceuta»

Fredi Álvarez compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que el Fortuna disputará el sábado en Ceuta con un día de antelación sobre lo que es habitual por la complejidad que entraña el viaje a la localidad norteafricana. Por la logística que implica y también por la delicada situación social derivada de la crisis migratoria. El técnico celeste no fue ajeno a ello y se solidarizó «al máximo» con los ceutíes. «Sabemos que lo están pasando realmente mal en el último mes», explicó

El morracense cree que el mal inicio de temporada de su próximo rival puede guardar relación con el contexto de la ciudad. «Probablemente», indicó el moañés, que disipó cualquier posible problema en el viaje más allá de su complejidad implícita: «Las fuerzas de seguridad españolas nos trasladaron que no vamos a tener ningún problema».

En lo puramente deportivo, Fredi reconoció que va a ser casi imposible contar con Burcio y Antañón a la vez. «Que viajen los dos es improbable. Que viaje uno de los dos es posible. Y que no viaje ninguno es probable», reconoció en una escala fácilmente comprensible, a la que añadió distintas variables del primer equipo relacionadas con que Aleix Febas se pueda recuperar para el choque ante el Getafe del próximo lunes o con los minutos que puedan tener los mediocentros canteranos ante la Real Sociedad. El que sí estará en Ceuta es Coke Carrillo, que fue a Donostia como tercer portero ante la baja de Iván Villar.

Tocando más nombres propios, el entrenador del Fortuna reconoció charlas con Hugo Cuenca y con Bajcetic, sobre el que no pudo garantizar un tiempo para su debut. «Pueden ser dos, tres o cuatro semanas. Veremos», apuntó sobre el recién llegado, que este jueves se ejercitó por separado en la ciudad deportiva de Mos.

Por lo demás, Fredi mostró ambición para pelear por los tres puntos y reconoció que la semana fue «alegre» pese a la derrota con el Castellón. Asimismo, garantizó la competencia en la línea de centrales con Olmedo y Ndiaye y confesó que notó un cambio a mejor en el arbitraje. «Estamos extremadamente tranquilos», concluyó, en referencia a lo distinto que es el proceder de los colegiados y del VAR con respecto a Primera Federación.