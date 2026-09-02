Volver a empezar: el Celta visita a la Real Sociedad sin la distracción del mercado

Si alguna enseñanza dejan los tiempos actuales es que el correr de los años trae el aumento del negocio. A veces, hasta romperse, con innumerables y enormes daños colaterales en el proceso. El fútbol no es ajeno a ello. Al contrario. Es una punta de lanza del sistema. Por eso, entre otras muchas cosas, las ligas empiezan más pronto cada vez al mismo tiempo que el mercado de fichajes termina cada vez más tarde.

Por el camino, los profesionales tratan de adaptarse. No siempre con éxito. Puede haber sido el caso del Celta, que solo sumó un punto de los primeros nueve que puso en juego esta especie de preliga hasta el final de la psicosis colectiva por la confección de las plantillas. Tuviera que ver o no, el equipo vigués cuajó una primera parte nefasta hace tres días ante el Athletic Club. Así que el duelo de esta noche en el campo de la Real Sociedad se presenta como la reválida ideal. Como un volver a empezar.

Es difícil hablar de ello con el Celta sumido en una vorágine de partidos derivada del aplazamiento de la primera jornada ante Osasuna por el hongo en el césped de Balaídos y por el adelantamiento del choque de hoy frente al equipo txuri-urdin, perteneciente a la sexta fecha y movido en el calendario por las obligaciones de ambas escuadras en la Europa League. Otra más de los ingenieros del almanaque.

Así pues, el duelo, de índole continental, pone a prueba la capacidad de reacción celeste. La Real ya la demostró hace unos días, conquistando sus primeros tres puntos ante el Espanyol después de perder a domicilio contra el Betis y el Madrid. En todo caso, 100% de efectividad en Anoeta, donde repite hoy. Lo hará sin su entrenador, Pellegrino Matarazzo, que fue expulsado en el último encuentro. Tampoco estará Pablo Marín, ya en el tramo final de su lesión muscular, ni Álvaro Odriozola, que se sigue recuperando de su rotura de cruzado. Álex Remiro es duda por unas molestias en el hombro.

La baja del portero internacional sería muy importante para los donostiarras y también un acicate para la reacción ofensiva del Celta. Los pupilos de Claudio Giráldez suman un solo gol en tres partidos. Y lo que es peor, un preocupante problema para generar ocasiones. Borja Iglesias sigue lesionado y no podrá ayudar a sufragarla. Tampoco Aleix Febas, baja de última hora por una contusión costal. Antañón y Burcio, que siguen en la lista, podrían tener sus primeros minutos. También viaja Coke Carrilo por la ausencia de Iván Villar debido al fallecimiento de su madre.

También Couhaib Driouech. El atacante marroquí entra en su primera convocatoria y si el técnico porriñés lo considera, podría debutar. Su velocidad y su desequilibrio aparecen como armas idóneas para acelerar el juego en el último cuarto de campo. Una buena solución. Además, vuelve Marcos Alonso tras cumplir sanción ante el Athletic.

Con toda probabilidad, el madrileño regresará directamente a un once en el que se esperan muchos cambios. Porque es el credo de Claudio, porque el último partido fue el pasado domingo y porque el desempeño de la primera parte así lo demanda. Starfelt fue de lo más digno y aún así, la agresividad de Yoel Lago es un valor seguro ahora mismo. Ambos se disputarán ese puesto en el eje, aunque podrían coincidir si Claudio da un respiro a Javi Rodríguez, que a partir de ahora tendrá competencia con Sebastián Cáceres. Por delante, Miguel Román es imprescindible. Su acompañante apunta a ser Moriba, al estar Febas de baja, con Burcio y Antañón en la recámara.

Para los carriles, todas las opciones están abiertas. Y arriba, las variables son muchas. En la izquierda, Hugo Álvarez y Swedberg no atraviesan su mejor momento, pero Claudio descartó a Driouech para ser titular. Se esperan a Pablo Durán y a Aspas. Quizás con Jutglà. Todo es posible con Giráldez y más con un frente de ataque amplísimo como el que tiene esta temporada a su disposición.

Todas estas cábalas son para generar otra, quizá más segura, que dice que esta noche aguarda en Anoeta un buen partido de fútbol entre dos equipos de nivel europeo y con gusto por el juego de ataque. El Celta apela a su sensacional dinámica como visitante del curso anterior para deshacer su mala preliga y arrancar la Liga de verdad, ya sin dimes ni diretes diarios, de la mejor manera posible. Hacer borrón y cuenta nueva. Volver a empezar.