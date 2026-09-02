Sebastián Cáceres cierra el mercado del Celta

El mercado de fichajes se ha cerrado para el Celta con la incorporación del central diestro de «rendimiento inmediato» que Claudio Giráldez consideraba «prioritario» para completar la plantilla y la inesperada salida de Carles Pérez, que rescindía el último año de contrato que le restaba casi al límite del cierre de la ventana. Tras una ajetreada jornada en los despachos de la Calle del Príncipe, el club celeste anunciaba, ya entrada la noche, el fichaje del internacional uruguayo Sebastián Cáceres, del Club América. El Celta no ha dado a conocer la cantidad que pagará por el traspaso del zaguero, de 27 años, que vestirá de celeste las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Sebastián Cáceres (Montevideo, 1998) se formó en el Liverpool de Montevideo y debutó profesionalmente en agosto de 2017, con 18 años, frente a Peñarol. Con el conjunto uruguayo disputó más de 60 encuentros antes de dar el salto a México. El Club América lo incorporó en enero de 2020. Desde entonces ha permanecido más de seis temporadas en uno de los clubes con mayor presión competitiva del país azteca.

El último fichaje celeste acumula alrededor de 200 partidos oficiales con el equipo mexicano si se suman Liga, fases finales y competiciones internacionales. Ha ganado con el club azteca dos ligas de apertura, una de clausura, además de una Copa de Campeones y una Campeones Cup. Cáceres cuenta también 26 partidos oficiales con la selección uruguaya. Participó en la Copa América de 2024, en la que Uruguay terminó tercero, y fue titular en los tres encuentros disputados por el combinado charrúa en pasado Mundial.

La ventana estival echa el cierre sin que Claudio Giráldez vea complacidas todas sus peticiones, pero con el alivio de haber dado salida, casi sobre la bocina a Carles Pérez, cuya baja era de nuevo prioritaria debido al enorme peso de su salario. El futbolista rescinde su contrato con el club celeste -se desconoce que porcentaje de su salario percibe en este último año de contrato- para firmar libre con el Girona. Carles era el futbolista que más cobraba de la plantilla y su marcha, pese a que no ha salido barata, dará al club un margen de maniobra a efectos de límite salarial. La baja del vallesano deja libre una ficha profesional, que será ocupada por Yoel Lago, que lucirá al dorsal número 18.

Tras casi tres meses largos de intensa actividad en los despachos, el club celeste ha formalizado media docena de contrataciones: el portero Altay Bayindir, los centrales Abdoulaye Faye y Sebastián Cáceres, el lateral izquierdo Javi Galán, el mediocampista Aleix Febas y el extremo Cohaib Driouech. El guardameta turco llega a préstamo con opción de compra a final de temporada por unos 4 millones de euros, Faye mediante una cesión simple y Febas y Galán con la carta de libertad en la mano.

En esta última semana de mercado, el Celta ha decidido renunciar al fichaje del mediocentro creativo que Giráldez reclamaba para potenciar el eje de la línea medular. Durante bastantes semanas el Celta negoció con el Valencia por el portugués André Almeida, que llegó a frenar su fichaje por el Swansea para esperar al conjunto celeste y ponerse a las órdenes del entrenador porriñés. Sin embargo, el precio que exigía el Valencia por el futbolista de Guimaraes, sumado a la ausencia de ventas, así como la firme proyección Hugo Burcio y Andrés Antañón han llevado al Celta a desistir de su contratación. El club ve a ambos canteranos preparados para comenzar a asumir responsabilidades en la máxima categoría y prefiere que no traer a un futbolista que les cierre el paso. Almeida ha acabado en el Racing de Santander, que a media tarde anunciaba que se hacía con la cesión del portugués hasta final de temporada, sin opción preferencial de compra.

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El entrenador del Celta puede al menos respirar tranquilo en lo que respecta a conservar al bloque de futbolistas que el pasado curso encadenó una segunda clasificación europea. «Lo más importante es que no nos debilitemos, que el núcleo que tenemos de la temporada pasada que ha sido modificado un poquito lo mantengamos y a ver si nos podemos reforzar», señalaba hace unos días Giráldez tras frenar a última hora la venta de Javi Rueda al Nottingham Forest. El Celta conservará a todos sus jugadores importantes, incluido Ilaix Moriba, al que se quería vender, pero por quien no llegaron ofertas lo suficientemente convincentes. El club no tendrá, por tanto, que lidiar con el problema de reemplazar a última hora y con muy poco margen de maniobra a ninguno de sus pesos pesados.