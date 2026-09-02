Claudio Giráldez: «Hemos sido capaces de retener a mucha gente que era un caramelo en el mercado»

Sereno y tranquilo. Así se sentó Claudio Giráldez en su silla de la sala de prensa de la ciudad deportiva de Mos, que acogió la rueda prensa previa al partido que su Celta afronta este jueves en el campo de la Real Sociedad. Y aunque el equipo donostiarra fue el tema menos tratado -«me parece un equipazo», dijo-, su extensa comparecencia dejó opiniones sobre diferentes aspectos, especialmente sobre el final del mercado de fichajes, algo muy deseado para poder centrarse en lo puramente futbolístico. «Estoy contento. Satisfecho», adelantó.

Claudio, que tuvo palabras de cariño para Iván Villar por la pérdida de su madre, reconoció la tranquilidad que le da haber retenido «a mucha gente que era un caramelo en el mercado», además de celebrar el fichaje de Sebastián Cáceres. «Sabíais que mi prioridad era incorporar un central derecho de rendimiento inmediato y él se ajusta perfectamente a esas características», subrayó.

«Tenemos una plantilla equilibrada y competitiva», remarcó el técnico porriñés, que no quiso mojarse sobre si le parece mejor o peor que la del año pasado. «Son distintas. Me gusta ésta y me gustaba la anterior. En algunas cosas somos mejores y en otras, peores. Pero como todos los años», resumió el entrenador de A Louriña, cuya única mácula, a su entender, es no haber incorporado un «centrocampista pasador».

Para esa parcela del campo, el Celta se quedó con tres futbolistas con licencia del primer equipo. Con la baja de Aleix Febas, solo cuenta con Ilaix Moriba y Miguel Román para la cita de Anoeta. Además de con Hugo Burcio y Andrés Antañón. Giráldez confirmó que ambos estarán en dinámica del primer equipo y semana a semana decidirán si juegan con él o lo hacen en el Fortuna. Incluso, si el calendario lo permite, con los dos.

Eso sí, el entrenador del Celta se empeñó en dejar claro que su petición de ese centrocampista no era para cortar la progresión de ninguno de los dos canteranos. «Cuando antes de terminar el mercado hablaba de ese mediocentro a incorporar no pretendía, en ningún momento, comparar perfiles que se parezcan ni a Burcio ni a Antañón», apuntó el porriñés, que definió a Burcio como «un 6 que puede jugar de 8» y a Antañón como un «8 que puede jugar de 10» para explicar que, según él, «ninguno es ese perfil pasador» que pedía el técnico. «Son más conductores, de movilidad, de llegada desde segunda línea», enfatizó. «El perfil de pasador que pedíamos se podía acoplar sin quitar espacio a estos jugadores. Creemos mucho en que el futuro de esa posición en el club puede pasar por ellos», añadió Claudio, que insistió que «no hablaba de tapar, sino de complementarlos».

Pero lo cierto es que la ausencia de ese centrocampista extra deja a la plantilla con muchos atacantes. Y la mayor parte de ellos con un perfil más de transitar que de jugar el balón. Cuestionado sobre cómo puede solucionar situaciones de ataques estáticos, Giráldez le quitó hierro al asunto. «Todos los años se generan retos distintos o cosas que evolucionar por la confección de la plantilla o evolución del fútbol o por cómo te defienden», arrancó. «Tenemos jugadores con capacidad de pase que se tiene que atrever más», explicó, para destacar a continuación la capacidad de «batir líneas» de Miguel Román, Álvaro Núñez o Marcos Alonso. «Hugo Álvarez y Iago se manejan bien entre líneas. Jutglà y Hugo González pueden hacerlo. Borja (Iglesias), que podemos jugar sobre él», analizó, sin dejar de ponderar que ahora dispone de «más capacidad de profundizar por fuera». Por eso, no se mostró preocupado ante esta posible carencia. «Pensamos mucho cómo complementarnos para cada una de las altura que nos puedan defender se difíciles de contrarrestar», añadió.

Por lo demás, el entrenador del Celta insistió en que no le gustó nada el desempeño defensivo contra el Athletic y que sumar un punto de nueve no le genera más agobios. «La exigencia nos la marcamos nosotros. Tenemos que tener tranquilidad porque estamos en la jornada 4, pero siempre con autoexigencia», subrayó.

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En cuanto a nombres propios, Claudio reconoció implícitamente que la pretemporada fue complicada para Ilaix Moriba. «La cuestión es que el rendimiento tiene que darse desde el día 1 y hay gente a la que le cuesta más arrancar por distintos motivos. El mercado no ayuda. También hay situaciones personales», remarcó, usando a Iván Villar y el fallecimiento de su madre como ejemplo. «Mucha gente entenderá cosas ahora. A veces no todas las situaciones salen a la luz y eso no implica que haya cosas negativas ni que haya que malpensar», relacionó, antes de volver sobre Moriba. «Confiamos en Ilaix. Es un jugador que nos ha dado mucho rendimiento y que lo va a volver a dar. Si está aquí es porque quiere estar, porque queremos que esté y va a ser un jugador importantísimo», concluyó.