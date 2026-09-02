Muchos atacantes; un solo gol

Muchos atacantes; pocos goles y escasos réditos, apenas 1 punto de 9 posibles, en el que es por ahora el más discreto arranque de temporada desde que Claudio Giráldez asumió la dirección del Celta. El estratega porriñés se ha mantenido fiel a las señas de identidad que han acompañado su exitosa etapa (variabilidad de piezas y amplia utilización de recursos de ataque), pero con resultados bastante más pobres frente al marco contrario que en temporadas anteriores. Pese a que el volumen de delanteros utilizado se ha mantenido estable, no solo los goles anotados en los tres partidos iniciales se han visto reducidos significativamente con respecto a las temporadas precedentes, sino también el caudal de juego en los metros finales y, por ende, el número de remates a portería y de oportunidades de gol.

En los tres encuentros disputados este curso, Giráldez ha empleado tres tridentes distintos (Jones-Jutglà-Hugo Álvarez frente al Valencia; Aspas- Pablo Durán-Williot ante Osasuna; y Hugo González, Jutglà y Williot contra el Athletic) y un total de siete atacantes. Tan solo no han jugado Borja Iglesias (que se incorporó tarde a la pretemporada y ahora está lesionado) y el recién llegado Couhaib Driouech.

En estos tres partidos, el equipo celeste ha marcado un solo gol (una genialidad de Aspas frente a Osasuna) con muy poca presencia en al área contraria. El empate sin goles firmado en Mestalla se saldó con apenas tres tiros entre palos y una sola ocasión de gol. No mucho más fue el productivo fue el Celta contra Osasuna (amén del golazo de Iago): 4 remates y 2 tiros a puerta en un choque condicionado por la temprana expulsión de Marcos Alonso. Frente al Athletic, el pasado domingo, la producción ofensiva del Celta se limitó tres disparos a puerta: un fallo clamoroso de Williot mano a mano frente al portero; un remate de Jutglà contra el larguero en un saque de esquina, y un cabezazo de Starfelt, también tras un córner, que se perdió fuera lamiendo el palo.

Curiosamente, el Celta tuvo mayor posesión de balón en los tres encuentros (el 53% ante los leones, el 55%, pese a la inferioridad numérica, frente a los rojillos, y el 54% contra los valencianistas), confirmando que no importa tanto la tenencia de la pelota cómo en qué zona del campo se tenga el balón y qué se es capaz de hacer con él.

El actual Celta presenta los peores registros atacantes de los últimos inicios de campeonato. El pasado curso, pese a la derrota inicial frente al Getafe (0-2) y la extraña sucesión de empates que siguieron luego, el conjunto celeste doblaba su actual cifra de goles, gracias a los tantos de Javi Rueda y Hugo Álvarez al Mallorca y al Betis, respectivamente. Claudio empleó en esta secuencia de partidos a ocho atacantes: Aspas, Jutglá, Williot, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Jones, Pablo Durán y Hugo Álvarez.

El arranque de la campaña 24-25 ha sido, con diferencia, el más goleador de los últimos años: 8 goles en tres jornadas que reportaron dos triunfos (Alavés y Valencia) y una derrota contra el Villarreal (4-3) en la Cerámica con muchas ocasiones de gol en todos los partidos. 20 remates entre palos ejecutó el Celta. El técnico utilizó a 7 atacantes: Aspas, Douvikas, Borja Iglesias, Bamba, Williot, Pablo Durán y Alfon.

Noticias relacionadas

En resumidas cuentas, el promedio goleador de los celestes en los tres primeros partidos ha experimentado un constante descenso: de 2,6 a 0,66 del curso 24-26 al pasado, y de 0,66 de la última temporda al 0,33 actual.