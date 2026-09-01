Pesar en el celtismo por la muerte de la madre de Iván Villar

Pesar en el celtismo y O Morrazo. María Dolores Martínez, madre del futbolista Iván Villar, ha fallecido este martes 1 de septiembre a los 69 años de edad. El RC Celta ha confirmado la triste noticia en un comunicado en su página web en la que traslada sus condolencias al portero, canterano y capitán del primer equipo.

«Tanto el club como todo el celtismo quieren expresar su pesar y consternación por esta dolorosa pérdida, y trasmitirle a Iván y a su familia su más sincero pésame, así como todo su cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles», añaden en su comunicado. La madre del futbolista murió a los 69 años de edad tras varios meses de enfermedad. Este miércoles 2 se celebrará una misa en su honor en la capilla del tanatorio de Cangas a las 11.30 horas antes de su inhumación en Aldán, de donde es originario el guardameta y toda su familia.

María Dolores García fue uno de los grandes pilares de Villar cuando el Celta llamó a su puerta después de destacar en el Rápido Bahía de su parroquia natal. Su madre insistió en que su carrera profesional no afectara a sus estudios, llevándole a cursar el grado en Ciencias de la Actividad Físcia y el Deporte (INEF) en el campus pontevedrés de la Universidade de Vigo.

El portero acumula 78 partidos con el club de su vida repartidos en Primera (61), Copa del Rey (15) y Europa League (contra Dinamo de Zagreb y Ludogorets). Ha logrado dejar su portería imbatida en 16 ocasiones, siendo un pilar en la agónica permanencia de 2023 que permitió vivir el Centenario de la entidad en la máxima categoría.

Villar ha sido convocado por las selecciones españolas sub17, sub19 y sub21; llegando su mayor alegría con la sub23 en 2021. El canterano logró la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en un combinado dirigido por Luis de la Fuente con nombres como Unai Simón, Cucurella, Mikel Merino, Pedri, Oyarzábal o Dani Olmo.

Pese a jugar dos etapas cedido en el CD Leganés y UD Levante, en los últimos años priorizó mantenerse cerca de su familia. Pese al rol secundario tras los fichajes de Guaita, Radu o más recientemente Bayindir; el cangués descartó ofertas de clubes nacionales y extranjeros para poder seguir en casa.

En la actualidad es uno de los capitanes de la plantilla junto a Iago Aspas, Borja Iglesias o Carl Starfelt. Hoy, el club y sus aficionados le trasladan sus ánimos a uno de los baluartes de A Madroa en la última década.