Fredi Álvarez: «Marcho contento coa segunda parte»

Fredi Álvarez compareció sereno en la sala de prensa de Balaídos. Pese a encajar la primera derrota de la temporada, el técnico morracense expresó orgullo por el carácter de su equipo, que nunca se rindió frente a una escuadra de un nivel muy alto como el Castellón. «Sabíamos que era un partido moi difícil contra un dos mellores equipos desta categoría», expresó el entrenador del Fortuna.

Con todo, Fredi no evitó la autocrítica en referencia a unos 45 minutos iniciales demasiado timoratos de sus pupilos. «Na primeira metade estivemos moi blandos, incómodos nos duelos. Cando lle perdemos medo o partido, o noso equipo medrou», subrayó el moañés, que reconoció que los visitantes pudieron irse «0-2 ou 0-3» al descanso.

«Estivemos vivos no partido, pero en liñas xerais o Castellón foi moi superior na primeira metade. Na segunda, non saímos ben e o pagamos», apuntó Álvarez en referencia al error de Ángel Arcos de cara a la portería contraria y el de Hugo Burcio en el área propia, que propició el tanto de Pablo Santiago.

A partir de ahí, el partido se puso muy cuesta arriba. Y aunque el filial nunca se rindió, no pudo conseguir, al menos, un empate. «Remontamos un 0-2 un día. Facelo máis veces é compicado», bromeó Fredi, que acabó con positivismo: «Marcho contento coa segunda parte do equipo e con que Balaídos rexistrou de novo unha boa entrada. A xente estivo espectacular».