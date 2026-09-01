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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Presentación en el estadio Abanca Balaídos de Couhaib Driouech (c), nuevo fichaje del Real Club Celta de Vigo, con Sergio Álvarez y Marco Garcés.

Presentación en el estadio Abanca Balaídos de Couhaib Driouech (c), nuevo fichaje del Real Club Celta de Vigo, con Sergio Álvarez y Marco Garcés. / Alba Villar

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R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

A tres horas para el cierre del mercado de fichajes, el Celta mantiene abiertos varios frentes. El principal está en el centro de la defensa, donde el club negocia la incorporación del uruguayo Sebastián Cáceres. La operación todavía no está cerrada y, en caso de que finalmente no llegue a buen puerto, la dirección deportiva maneja otras dos alternativas para reforzar esa demarcación.

Al mismo tiempo, el Celta trabaja en la salida de Carles Pérez. El Girona negocia la incorporación del extremo catalán, que abandonaría Vigo con la carta de libertad para poner fin a su etapa como jugador celeste.

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

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