Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

A tres horas para el cierre del mercado de fichajes, el Celta mantiene abiertos varios frentes. El principal está en el centro de la defensa, donde el club negocia la incorporación del uruguayo Sebastián Cáceres. La operación todavía no está cerrada y, en caso de que finalmente no llegue a buen puerto, la dirección deportiva maneja otras dos alternativas para reforzar esa demarcación.

Al mismo tiempo, el Celta trabaja en la salida de Carles Pérez. El Girona negocia la incorporación del extremo catalán, que abandonaría Vigo con la carta de libertad para poner fin a su etapa como jugador celeste.

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Julio Bernardo Sebastián Cáceres, nuevo futbolista del Celta / Celta Mercado de fichajes Cáceres ficha por cuatro temporadas El Celta oficializa el fichaje del internacional uruguayo Sebastián Cáceres por cuatro temporadas. El central abandona el Club América para enrolarse en las filas viguesas hasta junio de 2030. El importe del traspaso no ha trascendido por el momento.

Marta Clavero El excéltico Haim Revivo con su hijo Roy, que acaba de fichar por el Elche. / Instagram Mercado de fichajes El apellido Revivo vuelve a LaLiga: Roy, hijo del mítico jugador del Celta, ficha por el Elche El apellido Revivo volverá a aparecer en la Primera División española más de un cuarto de siglo después. Roy Revivo, hijo del recordado exjugador del Celta Haim Revivo, se ha convertido en nuevo futbolista del Elche. El internacional israelí, de 23 años, abandona el Maccabi Tel Aviv para iniciar su primera experiencia fuera de su país y ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2030. El nuevo jugador del conjunto ilicitano actúa principalmente como lateral o carrilero izquierdo y destaca especialmente por su capacidad para incorporarse al ataque. El Elche llevaba varias semanas trabajando en su contratación y finalmente ha alcanzado un acuerdo con el Maccabi. La operación ha sido cifrada por medios españoles e israelíes en unos 2,8 millones de euros, mientras que el club de Tel Aviv conservaría un porcentaje de sus derechos o de una futura venta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Mercado de fichajes El Celta anuncia un nuevo carnet celtista en Uruguay: Sebastián Cáceres llega a Vigo El Celta ha optado por el humor para anunciar la llegada de Sebastián Cáceres a Vigo. «ÚLTIMA HORA Actualización do número de Carnés Celtistas. Xa somos 46.066… +1», expresaban en sus redes sociales añadiendo la bandera e imágenes de Uruguay.

Julio Bernardo El vigués Stefan Bajcetic, con la camiseta del Liverpool / IG Mercado de fichajes Stefan Bajcetic firma con el Celta por tres temporadas Stefan Bajcetic está muy cerca de retornar al Celta. El club celeste y el Liverpool intercambiaban a lo largo de la tarde la documentación para el fichaje del canterano, que se incorporará a las filas del Fortuna, pero estará a caballo entre el primer y el segundo equipo, con el objetivo de medio plazo de que pueda echar una mano a Claudio Giráldez. El vigués se comprometerá con el Celta por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. El Celta no paga por el fichaje de Bajcetic, que llega libre tras llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba con el club de Anfield. El Liverpool, sin embargo, conserva un porcentaje de una futura venta del futbolista. Bajcetic firma por tres temporadas un contrato vinculado en lo económico a objetivos deportivos. Cuánto más juegue, más cobrará. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Carles Pérez, durante un partido de la pretemporada 2025 en Afouteza. / Pablo H. Gamarra Mercado de fichajes Carles Pérez, a punto de rescindir e irse al Girona Diversos medios catalanes, incluida la Cadena SER; apuntan a que Carles Pérez dejará de ser una carga económica para el RC Celta. El club está a punto de rescindir el contrato del atacante catalán para fichar libre por el Girona. El salario bruto del futbolista fichado en 2023 roza los 5 millones de euros brutos.

Víctor P. Currás Marián Mouriño, en Peinador junto a Marco Garcés y Carlos Cao. / Marta G.Brea Mercado de fichajes Últimas horas del mercado de fichajes con varios frentes abiertos Un verano más el Celta llega al 1 de septiembre con los deberes sin hacer. A apenas unas horas del cierre del mercado de fichajes, el Celta trabaja a contrarreloj para cerrar un fichaje y alguna posible salida. En este minuto a minuto contaremos todas las novedades y rumores que se produzcan.

Julio Bernardo Sebastián Cáceres, en un partido con Uruguay en el último Mundial. / Efe Mercado de fichajes El Celta apura el fichaje del central con Sebastián Cáceres como primera opción El Celta dedicará las últimas horas del mercado estival de fichajes a la contratación del defensa central de «rendimiento inmediato» que Claudio Giráldez considera prioritario para abordar otra exigente temporada con tres competiciones por delante. A algo más de 24 horas para el cierre de la ventana, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés apuraba la contratación de Sebastián Cáceres, internacional con Uruguay en el último Mundial que cumple su último año de contrato con el Club América. El Celta negocia la adquisición en propiedad del zaguero, de 27 años, con buenas expectativas de cerrar su contratación en las próximas horas. «Es una de las opciones que barajamos», confirmaba, sin entrar en más detalles, Garcés durante la presentación en Balaídos del atacante neerlandés Couhaib Driouech. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Driouech sostiene la camiseta del Celta flanqueado por Sergio Álvarez y Marco Garcés. / Alba Villar Mercado de fichajes Driouech: «Estoy en plena forma, listo para jugar» El Celta ha presentado este lunes al quinto fichaje del verano, el neerlandés de 24 años Couhaib Driouech, incorporado para ocupar el perfil de atacante «vertical» y con «desborde» que Claudio Giráldez reclamaba para potenciar el frente ofensivo. «Shu», como prefiere que le llamen debido a la dificultad de pronunciar su nombre, aseguraba que está «en plena forma» y «listo para jugar» y se ponía a disposición del técnico para el partido del jueves contra la Real Sociedad en el Reale Arena. «Me siento muy bien, en plena forma. Llevo ya un par de semanas entrenándome con el grupo y me encuentro en buenas condiciones. He tenido un pequeño contratiempo hace un par de semanas, pero ya estoy en plenitud de condiciones», relataba el futbolista de ascendencia marroquí, que esperaba estar en la convocatoria para el partido contra los donostiarras: «Evidentemente, tengo que adaptarme a un nuevo estilo de juego, pero estoy disponible y me siento preparado para jugar ya desde el principio, aunque esa es una decisión que tiene que tomar el entrenador». Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Bernardo Javi Rodríguez conduce la pelota en la reciente visita del Celta a Mestalla. / LOF Javi Rodríguez, en el radar del PSG La campaña de Javi Rodríguez no ha pasado inadvertida a los gigantes del continente europeo. Equipos muy importantes siguen de cerca sus pasos. El más pujante de ellos es el PSG, dominador indiscutible de la Ligue 1 y flamante campeón de las dos últimas ligas de campeones. Luis Campos, el asesor deportivo del coloso galo, lo conoce bien y Javi gusta también a Luis Enrique. El PSG ha preguntado por su situación, pero de momento la aproximación del equipo parisino no ha pasado de un simple tanteo. Se considera que, si realmente quisieran ir a por él este verano, ya lo habrían fichado. No es precisamente el cuadro galo de los que repara en gastos. Pincha aquí para leer la noticia completa