El apellido Revivo vuelve a LaLiga: Roy, hijo del mítico jugador del Celta, ficha por el Elche

El apellido Revivo volverá a aparecer en la Primera División española más de un cuarto de siglo después. Roy Revivo, hijo del recordado exjugador del Celta Haim Revivo, se ha convertido en nuevo futbolista del Elche. El internacional israelí, de 23 años, abandona el Maccabi Tel Aviv para iniciar su primera experiencia fuera de su país y ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

El nuevo jugador del conjunto ilicitano actúa principalmente como lateral o carrilero izquierdo y destaca especialmente por su capacidad para incorporarse al ataque. El Elche llevaba varias semanas trabajando en su contratación y finalmente ha alcanzado un acuerdo con el Maccabi. La operación ha sido cifrada por medios españoles e israelíes en unos 2,8 millones de euros, mientras que el club de Tel Aviv conservaría un porcentaje de sus derechos o de una futura venta.

Revivo aterriza en España después de completar la mejor temporada de su carrera. Criado en la cantera del Maccabi Tel Aviv desde los siete años, debutó con el primer equipo siendo todavía adolescente y pasó también unos meses cedido en el Hapoel Jerusalem antes de consolidarse definitivamente en el club de origen. En la campaña 2025-26 firmó siete goles y 17 asistencias en 50 partidos, incluido el tanto que decidió la final de la Copa de Israel. En su palmarés figuran dos Ligas israelíes, una Copa, dos Copas Toto y una Supercopa, entre otros títulos contabilizados por su club. Además, ya ha sido 20 veces internacional absoluto con Israel.

¿Cuándo pisará Balaídos?

Su llegada al fútbol español recupera inevitablemente el recuerdo de su padre. Haim Revivo defendió la camiseta del Celta entre 1996 y 2000 y fue una de las piezas más reconocibles de aquel equipo que dio paso al denominado EuroCelta. El israelí disputó 153 partidos oficiales y marcó 30 goles como celeste. En Liga fueron 124 encuentros y 23 tantos. El apellido Revivo podría volver a pisar el césped de Balaídos esta temporada y es que está previsto que el Elche visite el coliseo vigués el 11 de abril de 2027. Antes, Roy podría enfrentarse el equipo de su padre el 11 de octubre, jornada en la que el Celta jugará en el Martínez Valero.

Revivo, en un derbi gallego frente al Deportivo. / RICARDO GROBAS

Revivo padre aterrizó en Vigo en el verano de 1996 procedente del Maccabi Haifa, inicialmente cedido con una opción de compra que el Celta terminaría ejecutando. Compartió vestuario con futbolistas como Aleksandr Mostovoi, Mazinho o Valeri Karpin y participó en la transformación de un conjunto que pasó de pelear por la permanencia a competir regularmente en Europa.

Entre sus actuaciones más recordadas permanece el gol con el que el Celta venció al Liverpool en Anfield en diciembre de 1998, durante una de las primeras grandes noches europeas de aquella generación. Tras cuatro cursos en Vigo, Haim Revivo abandonó el club en el verano de 2000 rumbo al Fenerbahçe, donde continuó su carrera antes de pasar también por el Galatasaray.

Revivo es felicitado por sus compañeros después de marcar el tanto que dio la victoria al Celta de Vigo en su encuentro contra el Liverpool. / MAX NASH

Ahora será su hijo quien pruebe fortuna en España. Treinta años después de la llegada de Haim al Celta, Roy Revivo desembarca en LaLiga con el objetivo de hacerse un sitio en el Elche y prolongar un apellido que todavía conserva un significado especial para buena parte del celtismo.