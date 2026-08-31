Driouech: «Estoy en plena forma, listo para jugar»

El Celta ha presentado este lunes al quinto fichaje del verano, el neerlandés de 24 años Couhaib Driouech, incorporado para ocupar el perfil de atacante «vertical» y con «desborde» que Claudio Giráldez reclamaba para potenciar el frente ofensivo. «Shu», como prefiere que le llamen debido a la dificultad de pronunciar su nombre, aseguraba que está «en plena forma» y «listo para jugar» y se ponía a disposición del técnico para el partido del jueves contra la Real Sociedad en el Reale Arena.

«Me siento muy bien, en plena forma. Llevo ya un par de semanas entrenándome con el grupo y me encuentro en buenas condiciones. He tenido un pequeño contratiempo hace un par de semanas, pero ya estoy en plenitud de condiciones», relataba el futbolista de ascendencia marroquí, que esperaba estar en la convocatoria para el partido contra los donostiarras: «Evidentemente, tengo que adaptarme a un nuevo estilo de juego, pero estoy disponible y me siento preparado para jugar ya desde el principio, aunque esa es una decisión que tiene que tomar el entrenador».

Driouech se definía como un futbolista con cualidades en la línea con lo que el entrenador celeste quiere para potenciar el ataque. «Soy un jugador peligroso, directo, con un buen uno contra uno. Me gusta buscar los espacios en profundidad y que los compañeros me busquen a la espalda», explicaba el nuevo fichaje celeste, que veía también margen de mejora y confiaba en que el técnico le ayude progresar en su juego: «Tengo 24 años y siento que tengo mucho que mejorar y el Celta es un buen sitio para hacerlo. Creo que el entrenador me puede ayudar a tener más constancia. Creo que aquí puedo consolidarme y jugar con mayor regularidad».

A la hora de establecer preferencias, el neerlandés apuntaba que su posición predilecta es la de extremo izquierdo, pero precisaba que puede desenvolverse en cualquiera de las tres demarcaciones del frente ofensivo: «La pasada temporada venía jugando por la izquierda, pero en mi anterior club he jugado también por la derecha o incluso de delantero centro. Prefiero en la izquierda, pero puedo jugar donde sea necesario en la parcela de ataque».

Uno de los objetivos de Driouech es precisamente incrementar su cuota de minutos como titular, tras actuar la mayoría de los partidos como suplente el pasado curso con el PSV Eindhoven. «Me considero ante todo un jugador de equipo. Mi responsabilidad es aprovechar las oportunidades que me den. El pasado curso hice 9 goles y 8 asistencias en un tiempo limitado de juego. Es una cuestión [ser titular] que decide el entrenador, mi trabajo es adaptarme a la situación aprovechar las oportunidades que tenga», declaraba.

La nueva cara celeste destacaba la buena acogida que ha tenido en el vestuario: «Me encanta el estadio y las instalaciones. Me he encontrado un vestuario que es una familia y lo más importante es que hay buenos futbolistas. Será un honor jugar con ellos. Hace un tiempo los veía por televisión y ahora son mis compañeros, así que estoy muy contento».

Acerca de la derrota sufrida el domingo frente al Athletic Club, Driouech, confiaba en que el Celta no tardará en mejorar: «Estuve en el estadio y pude ver el partido. Empezamos bien, pero no aprovechamos las primeras oportunidades que tuvimos y ellos sí que las aprovecharon. Fue un partido difícil, contra un gran equipo. Vi cosas buenas, pero también cosas que tenemos que mejorar. Hay que marcar goles y aprovechar las buenas sensaciones en los próximos partidos», observaba.

No faltaron en esta primera comparecencia de Couhaib Driouech referencias a su fallido fichaje por el Glasgow Rangers, que explicaba así: «Decidí ir a conocer el estadio y el ambiente del club, pero en aquel momento no pasé el test médico porque estaba recién lesionado del contratiempo que tuve. Ahora ya estoy bien».

Una pieza buscada «desde hace varias ventanas»

Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, y el consejero Sergio Álvarez fueron los encargados de actuar como maestros de ceremonias en la presentación del neerlandés, que ficha por 4 temporadas, hasta junio de 2030, por algo menos de 7 millones de euros. «Estamos muy contentos y agradecidos de poder tener un jugador como 'Shu'. Nos puede dar esas características que venimos buscando desde hace varias ventanas, alguien que en el último tercio tenga esa habilidad, ese uno contra uno, ese desborde, esa capacidad de generar oportunidades de gol y goles que tan bien nos vendrían en este momento», indicaba el ejecutivo. Y añadía: «Estamos muy contentos de su incorporación, creemos que él nos puede dar todas esas cosas que el equipo y Claudio necesitan, así que felices de estarlo presentando aquí y con muchas ganas de que nos ayude a darle vuelta al momento».

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Sergio Álvarez, mientras, agradecía a Driouech su apuesta por el Celta y lo invitaba a disfrutar del fútbol: «Quiero darle las gracias por querer estar aquí, por unirse a este proyecto tan ilusionante, tan bonito y a la vez tan exigente que vamos a tener esta temporada. Desearle todo lo mejor en el campo, que es lo que queremos todos, que sea feliz, que disfrute del fútbol y dé su mejor versión para que el Celta compita los mejor posible».