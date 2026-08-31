Iago Aspas: «No encontramos la salida a la presión alta del Athletic»

Como es lógico, Iago Aspas estaba contrariado al final del partido de ayer. El moañés vio desde el banquillo una primera mitad en la que el Athletic Club fue muy superior al Celta. Y, aun así, apeló a la ocasión marrada por Swedberg. «Tuvimos la primera para ponernos 1-0 con Williot. Fue muy clara. Y casi en la siguiente, nos meten un gol por la escuadra», lamentó.

«Después ya no encontramos la salida a su presión alta. Llegábamos muy tarde», añadió el capitán del Celta, que comentó cómo el equipo vigués intentó engancharse en la segunda mitad, ya con él sobre el campo. «Intentamos arreglar un poco con ese 3-3-4 que planteó el míster y tuvimos la de Starfelt», analizó. «No pudo ser. Estamos jodidos porque ha sido una semana dura, con dos derrotas seguidas en casa», lamentó el fenómeno morracense.

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Con todo, Aspas pidió calma. «No era lo que esperábamos, pero aún quedan 35 jornadas», reconoció el moañés sobre este inicio sin victorias y con apenas un punto conquistado de nueve disputados. «Pero esto sigue», advirtió el capitán celeste. «El jueves tenemos otro partido para intentar resarcirnos y volver a la senda de la victoria», concluyó Iago Aspas, en referencia al duelo ante la Real Sociedad.