El Celta Fortuna sucumbe de pie ante el Castellón

El Celta Fortuna amenazó con repetir la histórica gesta vivida siete días atrás ante el Andorra en su estreno como local en la Segunda División. Volvió a empezar perdiendo 0-2 y en la recta final del choque mostró su mejor versión y hasta soñó con una posible remontada. O al menos con un empate que no llegó por milímetros en un disparo de Somuah al larguero a siete minutos del final.

Al final no pudo ser y los vigueses se quedaron con la miel en los labios pero dando motivos una semana más a los numerosos aficionados que decidieron acercarse a un Balaídos que en esta ocasión vio cómo se llenaba la grada de Río Bajo. Porque este equipo no está dispuesto a ser una comparsa de paseo por la Segunda División y en apenas tres jornadas ya se lo ha dejado muy claro a todos sus rivales.

El Castellón empezó muy bien el partido. El conjunto de Pablo Hernández, que mantiene prácticamente el mismo bloque que la pasada campaña disputó el play off de ascenso y que aspira a repetir o mejorar el logro, planteó una presión alta hombre a hombre desde el pitido inicial que complicó mucho la vida a los vigueses. Una apuesta, además, que dio sus frutos desde muy pronto.

Porque los visitantes recuperaban el balón muy cerca de la portería rival y casi inmediatamente creaban peligro. Así llegó el primer gol. Córdoba aprovechó una pérdida de balón de los locales para colocar un centro al área que Fran Castillo, con una importante dosis de suerte, terminó controlando para fusilar a placer a Coke.

El golpe pudo ser aún más duro porque apenas un par de minutos después fue Córdoba el que pudo hacer el segundo tanto del Castellón con un potente disparo que rozó el palo. Y al cuarto de hora fue Camara el que se encontró con una gran intervención del meta céltico para ganarle la partida en el mano a mano.

El Celta Fortuna, por su parte, tardó bastante en empezar a sentirse cómodo sobre el césped de Balaídos. De hecho, hasta el minuto 26 no logró acercarse con cierto peligro a la portería rival. Fue en un pase de Milla para Álvaro Marín, que vio cómo Alberto llegaba para desviar su disparo a córner.

La ocasión despertó a los aficionados que volvieron a responder a la cita con el filial y provocaron que Balaídos presentase de nuevo una gran entrada.

Y al equipo. Antañón lo intentó con un disparo lejano tras una buena recuperación. Óscar Marcos se atrevió incluso a probar suerte casi desde mediocampo. Y Álvaro Marín cabeceó por encima del larguero un buen centro de Milla justo antes del intermedio.

El descanso llegó, precisamente, cuando el filial céltico empezaba a encontrarse más cómodo. Aún así, Fredi Álvarez optó por realizar una doble sustitución y dar entrada de inicio en la segunda mitad a Burcio y Kibet por Capde y Meixus. La variante casi da resultado inmediatamente porque una recuperación de Kibet nada más reanudarse el partido dejó a Arcos en buena posición pero su disparo se marchó muy alto.

Mientras, el Castellón mostró su oficio y no perdonó. Castillo recogió un balón suelto tras un centro al área, habilitó la llegada de Pablo Santiago, quien tras un gran recorte, logró el 0-2.

Esta vez la pelota no quiso entrar y el Castellón se llevó los tres puntos de Vigo. Pero el Celta Fortuna mandó otro serio aviso a sus rivales en esta Segunda División. Para derrotar al conjunto de Fredi Álvarez hay que matarlo bien muerto o sufrir hasta el último suspiro.

La situación se complicaba mucho y empezaba a parecerse notablemente al partido vivido siete días atrás ante el Andorra. Coke alimentó la esperanza de soñar con otra remontada de esas en las que sólo el Celta Fortuna puede creer. Lo hizo con una increíble parada plena de reflejos a un disparo a quemarropa de Córdoba.

La puerta a la esperanza estaba abierta. Capde y Kibet pudieron echar leña al fuego. Óscar Marcos, tras una mala salida de Matthys, tuvo una opción de vaselina mucho más fácil que la que intentó en la primera parte. Milla estuvo a punto de repetir la acción de la semana pasada y que Somuah empujase a la red un servicio suyo desde la derecha pero Alberto, salvador para los suyos, lo evitó.

Gol de Óscar Marcos

El tanto llegó con casi un cuarto de hora aún por delante para pensar en otra noche mágica del filial en Balaídos. Hugo Cuenca puso un magistral balón entre líneas que Óscar Marcos no desperdició y convirtió en el 1-2.

Hubo opciones para haber logrado al menos el empate. La más clara, un potentísimo disparo de Somuah que se estrelló en el larguero y que, de haber entrado, hubiera recompensado la inquebrantable fe de un equipo que nunca se entrega, que nunca baja los brazos y que pelea hasta el final.

Esta vez la pelota no quiso entrar y el Castellón se llevó los tres puntos de Vigo. Pero el Celta Fortuna mandó otro serio aviso a sus rivales en esta Segunda División. Para derrotar al conjunto de Fredi Álvarez hay que matarlo bien muerto o sufrir hasta el último suspiro.