Claudio Giráldez: «Del 0-1 en adelante, la sensación fue un desastre»

La extrema seriedad de su rostro delataba a Claudio Giráldez cuando ayer accedió a la sala de prensa de Balaídos. Estaba visiblemente molesto. No tanto con la derrota de su Celta ante el Athletic Club, sino más bien con la actuación de sus pupilos desde el gol de Berenguer. «La sensación que tuvimos del 0-1 en adelante fue un desastre», subrayó el porriñés, que no tuvo tapujos en reconocer que hay que «cambiar muchas cosas», hasta el punto de haber pensado en soluciones más rotundas al descanso de haber podido hacerlas.

«Si pudiera, cambiaría el equipo entero en el descanso. Hice cuatro porque me parecía mucho hacer cinco», confesó sin tapujos. Ahondando en el análisis, Claudio centralizó su autocrítica en el papel de su Celta en la fase defensiva. «Cuando no defiendes de manera organizada e intensa contra un equipo como el Athletic Club, lo normal es que te metan cinco. Y estuvo cerca de pasar», apuntó.

«No me ha gustado nada de la primera parte, salvo los primeros 10 minutos», añadió Giráldez, antes de insistir: «Estuvimos muy, muy mal a nivel defensivo. Especialmente por dentro, que fue un desastre en campo propio».

«Si permites que Sancet y Robert Navarro entren dentro y conecten entre ellos, con el talento que tienen es imposible», proclamó el entrenador porriñés, que lamentó que sus futbolistas jugasen «sin pensar desde el 0-1» que metió Berenguer. «No nos suele ir bien cuando jugamos solo con el corazón», agregó el entrenador del Celta, muy contrariado.

El Celta-Athletic Club, en imágenes / Jose Lores

Asimismo, Claudio reconoció que que, «desde el 0-1, de lo peor» que ofreció el Celta con él en el banquillo. «Aunque hicimos partidos muy malos. El año pasado unos cuantos. Y el primero mío, también», apuntó con su habitual sentido de la retranca.

Para terminar, Giráldez pidió positivismo después de su autocrítica. «Hay que tener tranquilidad. Estamos en la jornada 3 y el año pasado nos costó arrancar. Necesitamos estar unidos», enfatizó el louriñés, que justificó al debutante Faye. «Hay que tener paciencia con él. Fue un poco encerrona este partido», afirmó.

Para concluir, y antes de «pensar en recuperar a la gente para la batalla del jueves», el técnico celeste insistió en el central y el centrocampista que considera que necesita para cerrar la plantilla. «Hay mercado y mantengo la esperanza. Estamos cortos de efectivos en esas posiciones y sería importante hacerlo porque vamos a jugar muchos partidos esta temporada», remató.