El Celta muestra su cara más ramplona frente al Athletic

La victoria se le resiste empecinadamente al Celta en este arranque de liga. En Mestalla, las dificultades para generar peligro en los metros finales impidieron al equipo vigués plasmar con tres puntos su superioridad en el campo y la expulsión de Alonso y un penalti riguroso de Javi Galán propiciaron la derrota ante Osasuna en un partido que los de Giráldez parecían tener controlado.

El Athletic, en cambio, pegó al Celta un revolcón en un primer tiempo formidable en el que redujo a los de Giráldez a la nada y anotó dos goles que pudieron ser cuatro de no haber mediado Radu.

La reacción tras el descanso, con cinco cambios en pocos minutos, mejoró las prestaciones de los celestes, que tuvieron más el balón y lograron igualar fuerzas, con más voluntad que opciones reales de darle la vuelta en un partido que empezó torcido y no hubo ya manera de enderezar.

Malogrado once 109

La alineación número 109 diferente de Giráldez deparó muchos cambios y pocos réditos por el baño futbolístico que le propinó el Athletic desde que el balón echó a rodar. Seis cambios introdujo el estratega celeste con respecto al que cayó el jueves contra Osasuna: Álvaro Núñez por Rueda; Starfelt por Yoel; Faye por el sancionado Marcos Alonso; Febas por Román, Hugo González (que debutaba) por Aspas y Jutglà por Pablo Durán.

Apenas cumplieron el expediente el sueco, que tuvo que multiplicarse para apagar fuegos; Álvaro, que no desentonó como carrilero derecho y Jutglà, protagonista de lo poco bueno que hizo el Celta en ataque.

Un tridente inédito puso Claudio (Hugo, Jutglà y Willliot), que arrancó con las posiciones cambiadas (el valenciano como delantero centro, el catalán partiendo desde la izquierda y el sueco desde la derecha) para recuperar luego cada uno su hábitat natural.

La única del Celta, clarísima, en la tuvo Williot tras un pase en largo de Javi Rodríguez y una gran acción de Jutglà, con exquisito control y letal pase de la muerte al sueco, que con toda la portería disponible la envió mansa a las manos del portero en lugar de levantarla o cruzar el disparo.

Sancet, a sus anchas

La agresividad del Athletic, que comparecía en Balaídos sin haber sumado un solo punto este curso, desconcertó por completo al Celta. No supo el equipo de Giráldez como sacarse de encima la intensa presión alta de los rojiblancos, que monopolizaron la pelota en campo celeste y encontraron siempre libre a Sancet, su futbolista más talentoso, para romper líneas con la conducción o el pase. Nadie supo detectarlo a tiempo y el resultado fue que el Athletic jugó a sus anchas, sin cortapistas de ningún tipo. Radu hurtó con una gran parada el gol al navarro antes de que Laporte mandase por encima del larguero un testarazo con marchamo de gol en un córner.

Dos minutos fatídicos

En medio del desconcierto, con el Athletic dueño y señor de la pelota en terreno celeste, el Celta cedió dos goles en dos minutos fatídicos. Nada que no se esperase viendo las dificultades de los celestes para maniobrar en cancha propia y la facilidad con que el rival se asomaba con peligro al portal de Radu. Berenguer, acaso demasiado libre, se sacó de la chistera un golazo enviando la pelota donde menos se esperaba y Navarro convirtió, dos minutos después, una maravillosa asistencia de Ruiz de Galarrera tras una hermosa combinación de los rojiblancos sobre la corona del área. Iñaki tuvo el tercero en un mano a mano con Radu que el portero celeste evitó con una mano portentosa.

La larga sombra de Miguel

En mal primer tiempo del Celta evidenció la importancia que Miguel Román tiene en este equipo. Sin el gondomareño, el equipo carece de guía porque siempre toma la decisión correcta con la pelota, bien para conducir, bien para buscar a un compañero libre para avanzar o tirar una diagonal. Su entrada en el segundo tiempo cambió la cara al Celta, aunque no bastó para remontar.claudio agita el banco.

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Viendo la que se venía encima, Giráldez cambió a medio equipo en el descanso. Miguel, Aspas y Yoel Lago Rueda entraron primero y unos minutos más tarde lo hizo Hugo Álvarez. En el minuto 56, el técnico ya había agotado los cinco cambios. El movimiento de piezas mejoró al Celta, gracias al criterio y fiabilidad de Román en la dirección, pero también la mente creativa de Aspas. Sin embargo, la única ocasión más o menos clara de los celestes la tuvo Starfelt a balón parado.