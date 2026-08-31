El Celta apura el fichaje del central con Sebastián Cáceres como primera opción

El Celta dedicará las últimas horas del mercado estival de fichajes a la contratación del defensa central de «rendimiento inmediato» que Claudio Giráldez considera prioritario para abordar otra exigente temporada con tres competiciones por delante. A algo más de 24 horas para el cierre de la ventana, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés apuraba la contratación de Sebastián Cáceres, internacional con Uruguay en el último Mundial que cumple su último año de contrato con el Club América. El Celta negocia la adquisición en propiedad del zaguero, de 27 años, con buenas expectativas de cerrar su contratación en las próximas horas. «Es una de las opciones que barajamos», confirmaba, sin entrar en más detalles, Garcés durante la presentación en Balaídos del atacante neerlandés Couhaib Driouech.

«El mercado está abierto. Estamos moviéndonos, trabajando intensamente. No estamos planeando ninguna salida [salvo la de Carles Pérez]. Obviamente, no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada o ninguna salida en puerta y estamos intentando movernos para traer algún refuerzo», explicaba el director de fútbol celeste.

Con la incorporación de Cáceres, si finalmente la operación se concreta y no se aborda otra alternativa, el Celta dará también por cerrado el capítulo de llegadas. Tras caerse la pasada semana la negociación por el portugués André Almeida, el club ha renunciado a reforzar el eje de su línea medular con cuarto mediocentro, como había planeado inicialmente. Salvo giro de última hora de los acontecimientos, se tirará con lo puesto, con la idea de ir dando oportunidades a los canteranos Hugo Burcio y Andrés Antañón. Ambos estarán en dinámica de primer equipo, con la opción de jugar con el Fortuna, si su cuota de minutos fuese escasa, pero en la Calle del Príncipe se considera que ambos jugadores están preparados para ir aportando en LaLiga.

Por lo que respecta a salidas, el Celta todavía alberga esperanzas de encontrar acomodo a Carles Pérez, aunque la salida del catalán en este último que le queda de contrato sigue estando muy complicada. Si su marcha no se concreta antes del cierre de la ventana europea, el club celeste no descarta la posibilidad de colocar al jugador en alguno de los mercados que siguen abiertos, como el turco o el estadounidense, entre otros.

No se trabaja ni se contempla que salga alguno de los futbolistas con los que cuenta el entrenador, a menos que algún club pague su cláusula o presente una oferta irrechazable, pero en la Calle del Príncipe no se cree que se vaya a producir este escenario en las pocas horas que restan de la ventana.

Sin motivo de alarma

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Marco Garcés cree que «con algún retoque» el Celta dispondrá de una plantilla suficientemente cualificada para afrontar «con optimismo y entusiasmo» tres competiciones. Por este motivo, el ejecutivo celeste restaba importancia al mal arranque liguero (1 punto de 9 posibles) firmado por el conjunto de Claudio Giráldez. «Ha sido difícil. No iniciamos como hubiéramos querido, pero estamos a un punto del inicio de la temporada pasada. Si logramos ganarle a la Real Sociedad, estaríamos mejor que el año pasado», analizaba sobre el arranque liguero el mexicano, que pedía confianza: «Creo que no es un motivo para levantar las alarmas porque estamos trabajando, tenemos mucha confianza en la plantilla tal cual está y buscaremos hacer algún retoque. Lo veo con un gran optimismo, con un gran entusiasmo. No fue el inicio que buscábamos, pero no creo que sea un motivo de alarma».