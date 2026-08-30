Quinocho también estaría orgulloso: el Celta Fortuna extiende su brillo de plata contra el Castellón

El desempeño de la estructura de base del Celta en los últimos años es motivo de orgullo para cualquiera con un sentimiento hacia el club. Más aún con el histórico ascenso a Segunda División del Fortuna, que ha firmado un inicio magnífico en la categoría de plata, aún invicto. Con toda seguridad, Joaquín Fernández Santomé ‘Quinocho’ tendría el pecho bien hinchado de ver a la cantera celeste brillar con este fulgor.

Hoy tendría 93 años y de seguir con vida, podría paladear en Balaídos un encuentro entre el filial de la institución de su vida y un Castellón en el que se retiró en 1968 tras disputar allí sus últimas temporadas como profesional. No hubo opción a saberlo porque unos atracadores lo asesinaron el 20 de octubre de 1988 en un asalto a las oficinas de la entidad céltica, en la que trabajaba como gerente.

Con ese nexo común se miden ambos este lunes. También con el de los cuatro puntos que ambos ostentan en la clasificación. Incluso en una manera de jugar similar, ya que la escuadra blanquinegra también disfruta en el descontrol. Además, el canterano celeste Tincho Conde está en su plantilla, aunque no cuenta para el técnico Pablo Hernández. Otro ex del filial, Diego Barri, sí que es un indiscutible en el centro del campo castellonense.

Así las cosas, lo que se espera mañana en Balaídos es, sobre todo, un buen partido de fútbol entre dos equipos que quieren atacar. Al estilo de hace una semana ante el Andorra. Y sin miedo para un Fortuna en inercia positiva. Poco importa que enfrente esté «uno de los mejores equipos de la categoría», tal como lo catalogó Fredi Álvarez en su comparecencia sabatina.

Está por ver el nivel que puede ofrecer el filial celeste. No solo porque su aterrizaje en la categoría haya sido tan espectacular que sorprende. También por ver si Fredi puede contar con tres piezas clave en sus esquemas de estos dos primeros partidos de Liga. Antañón, Burcio y Quique Ribes están en la dinámica de Claudio Giráldez y la proximidad del duelo del jueves en Donostia puede apartarlos del choque de esta noche. No hay problema. La misión de un filial es abastecer al primer equipo y eso no va a cambiar por mucho que el del Celta esté ahora en su techo competitivo.

Con esa duda del centro del campo y a la espera de la incorporación de Stefan Bajcetic, Adrià Capdevila aparece como titular casi seguro. También complica la situación que Mateo Sobral haya terminado su concentración con la selección española sub-18 este domingo. El juvenil céltico llegará justo, pero podría entrar en la convocatoria. Atrás, el recién llegado Alexis Olmedo podría tener su oportunidad de debutar junto a Anxo Rodríguez y Pablo Meuixús, que parecen fijos, igual que Coke Carrillo en una portería con superávit, pendiente de que el club le encuentre acomodo en otro equipo a Izan Server, por ahora sin licencia, o a Marcos González.

En los carriles, Milla reclama continuidad después de su sensacional actuación contra el Andorra. Oliveras sería la opción más lógica para la izquierda, pero también cabe la opción de que Gavián entre y mande al camerunés a la izquierda. Arriba, Somuah y Álvaro Marín pelean por el puesto de nueve. Los otros dos podrían ser para el dúo dinámico compuesto por Óscar Marcos y Ángel Arcos. El paraguayo Hugo Cuenca, que dejó buenas sensaciones la semana pasada, aún va corto de ritmo para ser titular. El tercer recién llegado, Vlad Silva, sigue pendiente de resolver los problemas burocráticos que están retrasando su inscripción.

Con estos ingredientes, el partido se presenta de lo más atractivo. Y más si repiten los 7.000 que acudieron el lunes pasado. Todo es poco para honrar al fútbol de cantera y a sus amantes. Quinocho entre ellos. Él también estaría orgulloso.