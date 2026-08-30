El Celta sigue de pretemporada

El Celta sigue sin entenderse con el mes de agosto. Como si viviese en los tiempos aquellos en los que la Liga comenzaba entrado el mes de septiembre coincidiendo con el curso escolar, los vigueses siguen instalados en la pretemporada mientras sus rivales como el Athletic empiezan a coger vuelo y velocidad. El equipo bilbaíno se llevó los tres puntos de Vigo gracias a su inmensa superioridad en el primer tiempo ante un Celta irreconocible, pobre, transparente en defensa y estéril en ataque. Los de Terzic castigaron con dos goles en dos minutos que dejaron a los vigueses sin respuesta. La reacción en el segundo tiempo, el cambio de caras y de sistema, sirvió para adecentar la imagen, pero no para concederle una oportunidad a un equipo que por momentos se vio desbordado.

Hacía tiempo que el Celta no recibía un meneo semejante en Balaídos donde el Athletic desnudó sus vergüenzas o al menos las vergüenzas del equipo que alineó Claudio Giráldez. Porque fue un día de novedades tan importantes como estériles. Aparecieron por primera vez en el equipo Hugo González y Faye; descansaron Miguel Román y Javi Rueda para hacer del Celta un equipo absolutamente irreconocible. Con y sin la pelota.

Cuesta encontrar el grado justo de responsabilidad entre los defectos de los vigueses y las virtudes de los bilbaínos, pero el resultado de semejante combinación fue aplastamiento de los de Terzic que le recordaron a Claudio que siguen sin encontrar el remedio a los equipos que van a buscar al Celta al hombre, que le niegan espacios y que convierten el partido en una sucesión de duelos. De alguna manera fue como volver a los partidos europeos ante los equipos alemanes de la temporada pasada.

El Celta fue desde el comienzo un juguete en manos del Athletic al que solo sorprendió en los primeros minutos en un balón que ganó Jutglá y que Williot erró con todo a favor delante de Unai Simón. El resto fue un baile que protagonizó por encima de todos Sancet, ignorado por el Celta de manera incomprensible y que bailó a su antojo por una parcela del campo que nadie vigilaba. A partir de ahí y de la superioridad que el Athletic ejercía en el medio del campo y en la recuperación, el Athletic comenzó a acumular ocasiones en el área de un Radu bastante inspirado. Pero era como cuando ves aparecer los nubarrones. Tarde o temprano llega la lluvia.

En el minuto veinte Berenguer acertó con un gran remate al palo largo y, con el equipo conmocionado, dos minutos después Navarro amplió la ventaja aprovechando una jugada que fue un ejemplo de circulación bilbaína y de descolocación viguesa. Un gol que retrató especialmente a Faye, hecho un flan desde el pitido inicial. La avería era general, sin un solo futbolista que fuese capar de ganar un duelo, de tener el balón un segundo. El recurso era alejar la pelota que como dice el dicho, solo servía para que volviese más rápido.

Una reacción que no llegó pese a los cambios

El daño en el primer tiempo pudo ser aún mayor, pero un Radu inspirado ante Iñaki Williams y un par de coberturas de Starfelt evitaron daños mayores. La situación llegó al caso de que Claudio decidió hacer una enmienda a la totalidad de su propia alineación y realizó cuatro cambios en el descanso. Puede que hubiese cambiado a los once en caso de tener la oportunidad.

Desaparecieron Faye, Moriba, Hugo González y Javi Rodríguez. Solo la presencia en el campo de Miguel Román y de Iago Aspas le cambió la cara al Celta. Sigue sin ser una noticia tranquilizadora que el equipo necesite que salga permanentemente un señor de 39 años a poner una idea sobre el campo. Pero sucede. Por su parte, el mediocentro volvió a demostrar que hoy en día es posiblemente el jugador más importante del equipo porque su incidencia en el juego es enorme.

Cambió el partido tras los cambios. El Athletic, que fue perdiendo energía para mantener el nivel feroz de presión, ya no tuvo tanta presencia en el campo rival y empezó a protegerse en el suyo. Allí se presentó el Celta, con más mordiente por la derecha gracias a Rueda y Aspas generando espacios y asociaciones que hasta el momento no existían.

El Celta dependía de un gol para abrir la pelea por el partido, pero las dos ocasiones que tuvo en ese tiempo las envió al limbo. Un cabezazo de Starfelt y una llegada peligrosa por la derecha en la que no encontraron rematador. Un bagaje muy pobre de todos modos. El Athletic entendió que el partido era mejor ponerlo a buen recaudo y se preocupó por revitalizar el equipo con los cambios. Y el Celta poco a poco fue bajando la persiana ante un Balaídos doliente.