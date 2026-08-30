El Celta encara el final de la preliga

La normalidad en el negocio suele aparejar anormalidad en el deporte. Tantos son los ejemplos, que no es cuestión de extenderse demasiado. Pero que el mercado de fichajes coincida con la competición oficial está entre ellos. Una situación que va a más cada año y que esta temporada afecta a nueve puntos en disputa. «No es lo ideal», reconocía ayer Claudio Giráldez, tembloroso, como casi todos los entrenadores, de que su plantilla pueda mutar de manera inesperada en las horas que restan hasta el martes a medianoche, cuando concluye la ventana de incorporaciones, tan ponderada por unos, tan detestada por otros. El Celta y el Athletic Club cierran hoy ese periodo de entreguerras que bien podría llamarse preliga.

A ninguno de los dos contendientes de esta noche en Balaídos les sentó bien esta mezcla de cabezas distraídas con posibles cambios de camisetas con la elevada exigencia que demanda el fútbol de élite. Además de encajar piezas, llevar a cabo una buena pretemporada y desarrollar modelos de juego, los entrenadores también tienen que lidiar con estas situaciones extradeportivas, además de con sus propios anhelos y miedos. Y en ese contexto se miden Claudio Giráldez y Edin Terzic.

El Celta encara su tercer choque en una semana debido al aplazamiento del duelo inaugural ante Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos, que parece aguantar el tipo ante tanto trote, con el añadido del Fortuna. Habrá que ver cómo lo gestionan los pupilos de Claudio después del revés del pasado jueves.

Quique Ribes es la gran novedad de la convocatoria, para suplir al sancionado Marcos Alonso

Lo bueno es que no ha tenido que esperar mucho el conjunto celeste para redimirse. Tendrá que hacerlo, eso sí, sin Marcos Alonso, sancionado por la tarjeta roja que vio contra Osasuna en la acción que marcó el desenlace del choque. Para suplirlo, Giráldez maneja la opción de otorgar la primera titularidad del curso a Carl Starfelt. «Está mejorando», destacaba ayer el técnico louriñés. También se perfila para debutar Abdoulaye Faye, sobre el papel el sustituto natural del zaguero madrileño. Sabiendo como se las gasta Claudio, no sería extraño que ambos partieran en el equipo titular junto a Javi Rodríguez insustituible. Quique Ribes es la gran novedad de la convocatoria después de su buen inicio de temporada con el Fortuna. «Nos puede ayudar en los minutos finales si es necesario defender el área», indicó Claudio.

En el centro del campo se olisquea el regreso de Aleix Febas tras su respiro del pasado jueves. Habrá que ver si es con Miguel Román, fijo hasta ahora, o combina al catalán con Ilaix Moriba.

Los carriles abren las posibilidades. Sergio Carreira oposita claramente a uno de ellos. En el otro, todas las opciones están abiertas. Javi Galán no tuvo su mejor día contra Osasuna y su tocayo Rueda tampoco estuvo excelso después de unos días complicados para él con una posible salida que finalmente no fraguó. La tercera vía es la de Álvaro Núñez, que aún no se ha estrenado este año, pero que teóricamente debe ocupar el rol que tenía Óscar Mingueza.

Couhaib Driouech, aún sin ritmo, tendrá que esperar un poco más para debutar

Como es obvio, la parte de delante es la que más variables tiene. No entran en la ecuación el último en llegar, Couhaib Driouech, al que el entrenador céltico ve sin el ritmo suficiente. Tampoco Borja Iglesias, lesionado. Ambos evolucionan correctamente y es posible que tengan sus opciones. El marroquí ante la Real, el próximo jueves. El compostelano tendrá que esperar hasta el lunes 7 ante el Getafe.

A partir de ahí, Giráldez maneja una vasta cantidad de variantes. Jutglà apunta a titular tras su ausencia del jueves y Hugo González persigue ese anhelado estreno.

Por su parte, el Athletic llega a Vigo sin victorias tras caer ante Sevilla y Barça y con la plantilla enfadada con el club por su decisión de retirarles las invitaciones para los partidos. Un caldo de cultivo que hace más peligroso al cuadro rojiblanco dentro de este peligroso periodo de preliga que hoy concluye. Balaídos apunta a una gran entrada y el Celta -y el resto de equipos- a centrarse por fin en el fútbol cuando termine el mercadeo.