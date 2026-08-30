Stefan Bajcetic firma con el Celta por tres temporadas

Stefan Bajcetic está muy cerca de retornar al Celta. El club celeste y el Liverpool intercambiaban a lo largo de la tarde la documentación para el fichaje del canterano, que se incorporará a las filas del Fortuna, pero estará a caballo entre el primer y el segundo equipo, con el objetivo de medio plazo de que pueda echar una mano a Claudio Giráldez. El vigués se comprometerá con el Celta por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

El Celta no paga por el fichaje de Bajcetic, que llega libre tras llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba con el club de Anfield. El Liverpool, sin embargo, conserva un porcentaje de una futura venta del futbolista. Bajcetic firma por tres temporadas un contrato vinculado en lo económico a objetivos deportivos. Cuánto más juegue, más cobrará.

La hoja de ruta del Celta es que Bajcetic, de 21 años, vaya adquiriendo tono competitivo sin presión, con la idea de que poco a poco vaya recuperando el nivel que lo hizo debutar con el Liverpool con solo 16 años antes de que varias lesiones de gravedad cortasen en seco su proyección. «Es un jugador de la casa. Tenemos muy buena relación. Si saliese, pues genial. Para mí si él es feliz y si se puede llegar a un acuerdo me parecería una buena situación» señalaba Claudio Giráldez hace una semana acerca del retorno del canterano.

El vigués Stefan Bajcetic, con la camiseta del Liverpool / IG

Fredi Álvarez, el entrenador del Fortuna, avalaba por su parte la llegada del chico para equilibrar el déficit de jugadores del filial en el eje de la medular: «Necesitamos un mediocentro y sabemos que Stefan puede ocupar esa posición perfectamente», precisaba el preparador moañés, que no consideraba un impedimento serio la falta de tono físico del futbolista. «Si estuviese jugando regularmente, seguro que no tendríamos opciones de poder incorporarle porque tendría objetivos más ambiciosos. Stefan es un jugador que conoce la casa y al que conocemos, así que ojalá pueda darse».

Historial de lesiones

Stefan Bajcetic acaba de recibir el alta médica tras quince largos meses de inactividad. Sus últimos partidos de corto los jugó en el curso 24-25, en el que estuvo cedido en el Salzburgo y, desde enero hasta mayo, en la UD Las Palmas. Con el conjunto canario disputó aquella temporada 976 minutos en 14 partidos a buen nivel.

Después de disputar su último encuentro con la UD Las Palmas el 13 de mayo de 2025, fue operado de los isquiotibiales. Durante la recuperación sufrió varios contratiempos. Volvió parcialmente a los entrenamientos colectivos el 24 de julio de 2026, pero no ha recibido al alta médica hasta hace un par de días.

En marzo de 2023, sufrió otra grave lesión en el aductor provocado por estrés. Después de reaparecer en septiembre, solo pudo jugar ante el LASK y el Leicester antes de volver a parar. El Liverpool explicó posteriormente que padecía un problema complejo relacionado con su crecimiento. Regresó con el filial del Liverpool el 12 de abril de 2024, después de casi siete meses sin competir..