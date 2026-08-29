Horarios y fechas del Celta en Europa League: debutará en Chipre y visitará al Celtic el 22 de octubre

El celtismo ya tiene calendario y hoja de ruta para su nueva aventura continental. La UEFA dio a conocer este sábado a última hora de la tarde las fechas y horarios de los ocho partidos que el Celta de Vigo disputará durante la fase de liguilla de la Europa League. Poco más de 30 horas después del sorteo que deparó varios reencuentros de primer nivel continental, cientos de aficionados pueden empezar ya a planificar sus viajes y días de libranza para seguir a los de Claudio Giráldez.

El debut en competiciones europeas será el 16 de septiembre en Chipre a las 18.45 horas. Si el año pasado más de 1.200 celtistas se desplazaron a Stuttgart, esta vez tocará vivir ese primer partido contra el Omonia Nicosia el miércoles 16 de septiembre. El choque será a las 18.45 horas en «jornada adelantada», la única que se disputa en dos días.

Por otra parte, el primer partido en de Vigo será el más aguardado. La Juventus de Turín regresa a Balaídos el jueves 15 de octubre a las 21 horas. Este horario, el mejor para la hostelería local al permitir previas largas, se repetirá también contra el Union Saint Gillois ( 5 de noviembre) y Lillestrøm noruego (28 de enero), fecha que cerrará esta primera fase. Solamente el Bournemouth inglés (26 de noviembre) se adelanta a las 18.45 horas.

Pero si había un partido marcado en el calendario por su atractivo es el del hermanamiento con el Celtic de Glasgow. El club vigués volverá a jugar en Escocia casi 25 años después del primer cruce entre ambos y seis décadas después de su debut con el Aberdeen. Éste llegará en la tercera jornada, el 22 de octubre, a las 21 horas. El otro desplazamiento más cercano, el de Marsella, llegará el 10 de diciembre a las 18.45 horas. El partido contra el Olympique se sitúa así entre las visitas al FC Barcelona y Espanyol, que se producirán el fin de semana anterior y el siguiente. Esto podría permitir un desplazamiento aún mayor al haber tren directo desde la Ciudad Condal al sur galo.

El partido más polémico, el del Hapoel Beer Sheva, será el último desplazamiento. Llegará el 21 de enero (21 horas) y presumiblemente se disputará en Bucarest.

Calendario completo

16 de septiembre 2026: Omonia Nicosia -Celta. GSP Stadium. 18.45 horas. Aforo: 22.859 espectadores (1.000 entradas zona visitante)

-Celta. GSP Stadium. 18.45 horas. Aforo: 22.859 espectadores (1.000 entradas zona visitante) 15 de octubre del 2026: Juventus de Turín (Italia). Balaídos. 21 horas.

(Italia). Balaídos. 21 horas. 22 de octubre 2026: Celtic de Glasgow -Celta. Celtic Park. 21 horas.Aforo: 60.832 espectadores (unas 3.000 entradas zona visitante)

-Celta. Celtic Park. 21 horas.Aforo: 60.832 espectadores (unas 3.000 entradas zona visitante) 5 de noviembre del 2026: Union Saint Gillois (Bélgica). Balaídos. 21 horas.

(Bélgica). Balaídos. 21 horas. 26 de noviembre del 2026: Bournemouth (Inglaterra). Balaídos. 18:45 horas.

(Inglaterra). Balaídos. 18:45 horas. 10 de diciembre del 2026: Olympique de Marsella -Celta. Stade Vélodrome. Aforo: 67.394 espectadores (unas 3.300 entradas zona visitante)

-Celta. Stade Vélodrome. Aforo: 67.394 espectadores (unas 3.300 entradas zona visitante) 21 de enero del 2027: Hapoel Beer Sheva -Celta. Estadio del Rapid de Bucarest. 21 horas. Aforo: 14.050 espectadores (apenas más de 700 entradas zona visitante; presencia no garantizada)

-Celta. Estadio del Rapid de Bucarest. 21 horas. Aforo: 14.050 espectadores (apenas más de 700 entradas zona visitante; presencia no garantizada) 28 de enero del 2027: Lillestrøm (Noruega). Balaídos. 21 horas.

En caso de quedar nuevamente entre el 9º y el 16º clasificado, el Celta jugaría los play-offs de dieciseisavos el 18 y 25 de febrero del 2027. Si queda entre los primeros ocho clasificados o pasa esa ronda eliminatoria los octavos serían el 11 y 18 de marzo de 2027.

Precio de las entradas visitantes

En septiembre de 2024 la UEFA anunció, tras una amplia consulta con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y Football Supporters Europe (FSE) un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. En el caso de la Champions League este se reduciría a 50€ y en la Conference, a 20 euros. Sin embargo, los clubes puede elegir un importe inferior. Fue el caso de Ludogorets y el Estrella Roja, costando 10 y 22 euros las entradas para los celtistas que viajaron a Razgrad y Belgrado.

A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos durante el pasado verano y hacer equilibrios durante toda la campaña. El 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante.