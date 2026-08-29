Segunda División
Fredi Álvarez: «Pensaba que o salto de Primeira RFEF a Segunda sería máis pequeno»
El entrenador del Celta Fortuna se congratuló de la convocatoria de Ribes con el primer equipo: «É unha mensaxe marabillosa para os nosos xogadores»
Aún invicto, con cuatro puntos gracias a un inicio sensacional, el Celta Fortuna encara este lunes ante el Castellón en Balaídos la tercera parada de su histórica aventura en el fútbol profesional. Una subida de nivel que Fredi Álvarez analizó desde su extensa en trayectoria en los banquillos, que le ha hecho conocer el fútbol en División de Honor juvenil, en Tercera División, en la antigua Segunda B, en Primera Federación y ahora en Segunda División. «Este é o maior salto», responde sin duda. «Pensaba que o salto de Primeira RFEF a Segunda sería máis pequeno», confesó con sinceridad. «Igual en dous meses dígoche que o estamos equiparando, pero hoxe en día é un salto moi grande», añadió.
Pese a que se ha encontrado con «equipos dun nivel altísimo», su Celta B ha tenido un comienzo dulce con un empate a domicilio en Cádiz y una victoria en Balaídos ante el Andorra. «Arrincar con 4 puntos de 6 non é doado nesta categoría. Non é doado remontar partidos. Non é doado gañar partidos. O estamos vendo», reivindicó el entrenador moañés, que reconoció sentirse «moi contento» antes de advertir que esta dinámica se va a encontrar con curcas. «Sabemos que vai ser unha tempada difícil e que imos ter moito que pelexar para conquerir os obxectivos colectivos», apuntó.
El preparador morracense reconoció que si Quique Ribes, Burcio y Antañón no tienen minutos hoy contra el Athletic Club, podrían engancharse al Fortuna para el duelo del lunes. Y si no es así, también estará contento porque se cumple un objetivo como club. Y lo personalizó en el central alicantino y en su primera citación con Claudio Giráldez. «Quique está a facer ben as cousas. É mellor mensaxe que pode recibir un xogador do Fortuna e a mellor noa que podemos ter. É unha mensaxe marabillosa para os nosos xogadores», destacó a continuación.
En ese sentido, si unos suben al primer equipo, otros tendrán que hacerlo al filial. Y David Sueiro ha hecho méritos para ser tenido en cuenta tras su buena pretemporada. En la cabeza de Fredi está, que, no obstante, aboga por mantener la calma. Por eso se remitió al caso de Iago Barreiros, que tuvo que regresar al equipo juvenil al no terminar de cuajar en el Celta B hace un par de años. «Naquel momento non foi o mellor para el», reconoció Álvarez. «A precipitación lévanos a tomar decisións equivocadas. Tentaremos expoñer a Sueiro cando vexamos que está preparado. O clube ten moitas esperanzas nel e agardemos que nun futuro próximo sexa un xogador importante do Fortuna». añadió.
Para terminar, Fredi catalogó al Castellón como «un dos mellores equipos da categoría» y apeló al «factor Balaídos» para ganarle. «Os partidos da casa van ser aínda máis importantes este ano se cadra», advirtió.
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