Claudio Giráldez: «No es lo ideal competir con el mercado abierto»

Tras unos días de emociones disparadas por una salida de Javi Rueda que finalmente no se dio, Claudio Giráldez bajó las pulsaciones ayer en una extensa comparecencia previa al partido que el Celta encara este domingo contra el Athletic Club.

El técnico celeste pidió «calma y tranquilidad» días después de su anterior rueda de prensa, la previa al choque ante Osasuna, en la que destacó que el carrilero malagueño era fundamental para él y deseó su continuidad en el equipo, llegando a calificar de «mala venta» el acuerdo inicial que el club vigués tenía con el Nottingham Forest a cambio de 18 millones de euros -cobraría la mitad porque el otro 50% pertenece al Madrid-.

La situación se resolvió con la permanencia de Rueda en Vigo y el ofrecimiento de una mejora de contrato. «El club goza de una salud y un ambiente espectacular. No me gustaría que se perdiese ni por declaraciones, ni informaciones de redes sociales o medios de comunicación», expresó.

Tengo una grandísima relación con la dirección deportiva y con la presidenta

En ese sentido, el técnico porriñés dio carpetazo al suceso de hace unos días enfatizando su «grandísima relación con la dirección deportiva y con la presidenta», en alusión a Marco Garcés y a Marián Mouriño. «Estamos de acuerdo en el 99% de las decisiones que tomamos o casi el 100%. Intentamos debatir como personas adultas y normales sobre lo que no estamos de acuerdo y creo que vamos de la mano desde que llegué aquí hasta ahora. Se ha malinterpretado muchas veces las situaciones que ha habido durante el mercado o las cosas que se hablan fuera de las ruedas de prensa», indicó.

Ahondando en los quebraderos de cabeza que genera el mercado de fichajes, especialmente cuando ya ha empezado la competición oficial, Claudio reconoció que «no es lo ideal» que se produzca esta situación con hasta nueve puntos en juego. «Es difícil para el cuerpo técnico, imagínate para los jugadores que están en situaciones comprometidas de mercado, o que acaban de llegar», explicó el preparador louriñés.

«Hay jugadores que están más habituados o que les resbalan las informaciones sobre su futuro y otros a los que les afecta un poco más. Al que tenga un rendimiento menor, hay que limitarle los minutos», subrayó.

Directo | Rueda de prensa de Claudio Giráldez previa al Celta - Athletic / R. V.

Y en lo que le atañe directamente a él, Giráldez llegó a dar por bueno un escenario hipotético en el que la plantilla del Celta se quede tal como está cuando llegue la medianoche del próximo martes, que estipula el fin del mercado de fichajes. «Si podemos, salir fortalecidos. Pero, al menos, no salir debilitados», inició Claudio.

«Soy ambicioso, pero si nos quedamos así, no sería un mal mercado», estimó el preparador de A Louriña, que, no obstante, no se rinde en su deseo de fichar, al menos, un central. «Es lo ideal y una prioridad. Tener seis atrás nos daría un poquito más de tranquilidad, pero no podemos traer jugadores por traer», subrayó. «Tiene que ser algo que nos convenza. No tengo un apuro tremendo por incorporar. Estoy tranquilo porque creo que tenemos una plantilla buena. Me preocupa mucho más no debilitarnos», insistió a continuación.

En cuanto al Athletic Club, definió como «plantillaza» al bloque rojiblanco, «con muchos recursos para hacer daño», además de augurarle una gran temporada. «Es un equipo que va a estar en la parte alta de la clasificación. Sin ninguna duda, con un gran entrenador y con el gran legado que ha dejado Ernesto», en alusión a Valverde y a su sucesor, Edin Terzic.

Siempre vamos a querer ir en bloque alto, pero tenemos que tener más recursos como equipo

Para afrontarlo, el entrenador del Celta abogó por seguir progresando para limar los aspectos a mejorar y potenciar lo que su equipo está haciendo bien. Uno de estos apartados es el de la presión alta. Es una seña de identidad del modelo Giráldez, aunque ya no tan indiscutible, tal como quedó patente en varios tramos del curso pasado. «Ha habido una evolución en mí, de permitirme no estar siempre alto. A veces, la carga de partidos o el buen hacer del rival te lleva a estar en bloque bajo. Tenemos que estar tranquilos y seguros ahí», remarcó el técnico louriñés.

«Nunca es nuestro plan estar en bloque bajo. No es lo que queremos. Pero somos capaces de estar cómodos y tenemos que ser cada vez más ricos como equipo y tener más recursos. Eso sí, nuestra intención siempre va a ser ir en bloque alto y estar lo más cerca del área contraria», añadió.

En cuanto a nombres propios, el adiestrador porriñés tuvo palabras elogiosas hacia Carles Pérez. «No tengo más que agradecimiento para él por cómo entrena. Es una persona espectacular», apuntó. También pidió calma con Hugo González. «Jugará pronto», dijo. Y reconoció la importancia capital que tiene Borja Iglesias en su esquema. «Es muy determinante para nosotros. Sobre todo, contra bloques bajos», remató.