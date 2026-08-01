El Celta alternará historia con vanguardismo en la Europa League: la vida moderna es un sorteo hecho por ordenador

La vida moderna es respirar el aroma a fútbol vintage de Celtic Park y recibir a un Lillestrom que ayer no sabías que existía. O alternar un gigante histórico como la Juventus con ese Union Saint Gilloise hecho a medida de los modernos, pujante dentro de la eternamente pujante Bélgica. Los contrastes de la contemporaneidad mezclan historia y tradición con afouteza y corazón. Y modernidad. Como ir a un museo y después a ‘farmear aura’.

No escapó al cóctel el sorteo de la Europa League, que deparó al Celta a tres campeones de Europa venidos a menos, a uno de los culturistas económicos de la Premier, a un equipo en la agenda del ‘panenkismo’ y a tres incógnitas sin nada que perder. Una suerte -buena o mala- que dejó de repartirse a través de los literarios y fotográficos -y, a veces, también tediosos- bombos y sus bolas con papelitos dentro. Ahora se encarga de hacerlo un ordenador entre bambalinas. Cosas de la vida moderna.

Juventus de Turín

El club más laureado de Italia es, sobre el papel, el más poderoso de los rivales del Celta. Pero al fútbol no se juega sobre el papel. Así que en el césped de Balaídos, el equipo vigués tendrá sus opciones. El conjunto céltico ya sabe lo que es eliminar a la escuadra ‘bianconera’ cuando era un gigante de Europa con Zidane, Del Piero o Van der Sar, entre otras muchas estrellas. En la actualidad, el conjunto de Turín viene de ser sexto en la Serie A -igual que el Celta-. Pero la historia siempre pesa. Y más si arrastra 36 títulos de Liga, 2 Champions, 3 UEFAS y 15 Copas.

La Juventus cayó 4-0 en Balaídos en marzo del 2000. |

Además, un viejo rockero como Spalleti quiere recuperar el fulgor perdido. Sin grandísimas estrellas, pero con jugadores peligrosos como Francisco Conceiçao, Dusan Vlahovic o Kenan Yildiz, que está lesionado, pero es el mejor futbolista juventino de la actualidad. Sin embargo, está muy lejos de encontrarse entre los 50 más destacados de la historia de la ‘Vecchia Signora’. Clarificador.

Olympique de Marsella

El adversario a domicilio del bombo 1 es otro campeón de Europa -en 1993-. A la sombra del PSG en las competiciones locales, el equipo de la Provenza busca su espacio en el viejo continente. El año pasado jugó Champions y fue quinto en Ligue1, lo que le permitió acceder directo a la fase liga de la segunda competición continental. El cuarto rival francés que tendrán Claudio y sus pupilos en dos años, cuenta con futbolistas no demasiado conocidos, pero muy peligrosos. Es el caso de Paixao -seguido por el Sunderland-, Tim Weah, Timber o Balerdi. Todos, a las órdenes de Bruno Genesio.

Mostovoi y Karpin haciendo amigos contra el Marsella en 1999. | ARCHIVO

El choque, a disputarse en un escenario de postín como el Velodrome -uno de los estadios más calientes de toda Europa-, pasa por ser el más complicado de la primera fase. Y es que, probablemente, el OM sea el mejor equipo de fútbol al que se va a medir el Celta y el histórico de los que le ha tocado en suerte con un presente más cercano a su pasado. En él está también el conjunto vigués, que fue eliminado por los marselleses en los cuartos de final de la UEFA de 1999.

Celtic de Glasgow

El halo de mística que rodea al equipo de Glasgow es inmortal. Su capacidad futbolística, en cambio, es mortal. Y mucho. El batacazo que lo dejó fuera de la Champions fue duro. Había ganado 3-0 al LASK austriaco y se puso 0-1 en un partido de vuelta que terminó perdiendo 5-1 después de recibir 40 disparos. Con todo, su campo sigue siendo su mejor jugador y una enorme complicación para cualquier rival. El Celta no es diferente.

El Celtic visitó el estadio vigués allá por 2002. |

Además, la formación celeste ya sabe lo que es visitar semejante escenario. Lo hizo en 2002, cuando cayó eliminado de la Copa de la UEFA ante los escoceses, por aquel entonces también dirigidos por Martin O’Neill. Por tanto, también es un estímulo poder competir en uno de los escenarios más legendarios del fútbol mundial, donde la escuadra católica cimenta su aplastante dominio en el fútbol escocés. Celtic Park espera para otra dosis de historia entre dos equipos tocayos.

Bournemouth

De la tradición, a la modernidad. El equipo del sur de Inglaterra ha sabido beneficiarse de la explosión económica de la Premier League, en la que apenas acumula diez temporadas. Este nuevo rico viene de ser sexto y clasificarse directamente a esta primera fase de la mano de un Andoni Iraola que partió rumbo a Liverpool. El alemán Marco Rose ha heredado el puesto en el banquillo y un bloque bastante compacto.

A él se incorpora el exdelantero del Elche Álvaro Rodríguez por la nada despreciable cantidad de 25 millones de euros. También juega allí el exsevillista Juanlu, además de algunos futbolistas a tener en cuenta como Evanilson. El Celta se medirá al cuadro británico en Balaídos, donde es perfectamente capaz de ganarle.

Union Saint-Gilloise

Otro hijo de los tiempos que corren. Bélgica tiene algo especial para los fans del fútbol internacional. Tanto su liga, como su selección, esa eterna candidata a dar una sorpresa que nunca llega en Eurocopas y Mundiales. Dentro de esa pujanza, este visitante de Balaídos aparece como el actor de cine alternativo, sin dejar de mantener esa mezcla entre tiempos pretéritos y actuales tan propia de la vida moderna. En el primer tercio del siglo XX, el Saint Gilloise fue la referencia de su país.

Después de años en el ostracismo, ha vuelto para pelear con los nombres que más rápido vienen a la mente como Anderletch, Brujas, Genk o Standard de Lieja. El año pasado fue segundo en la liga de su país y hace dos, campeón. Llega desde la fase previa de la Champions, donde cayó ante otro colectivo que se gana los corazones de los futboleros modernos: el Bodo Glimt.

Omonia de Nicosia

Algo especial tiene Chipre. Y Nicosia. La capital de este país isleño en el corazón del Mediterráneo está dividida en dos partes, igual que lo está el propio estado, cuya región norte está bajo control turco. El conjunto verde es el vigente campeón de Liga y también procede de la fase previa de la Liga de Campeones, donde cayó en penaltis ante el Almaty. Será la primera vez en su centenaria historia que el Celta compita en Chipre. Le aguarda una ciudad que su canterano Roberto Lago conoce bien, ya que jugó dos años en el APOEL, gran rival del Omonia.

Lillestrom

El equipo noruego eliminó el pasado jueves al Egnatia albano a través de la prórroga en el último cruce de la fase previa, a la que accedió tras proclamarse campeón de la Copa de su país el año pasado, cuando ganó también la Liga de Segunda División y selló su ascenso a la élite. Un curso histórico. Como su competición liguera se disputa desde la primavera al otoño, marcha quinto tras 17 partidos jugados. Visitará Balaídos cuando lo determine el sorteo del calendario que facilitará la UEFA a lo largo de la jornada de hoy. Si el partido se juega en invierno, el Celta tendrá ventaja porque el Lillestrom estará de vacaciones. Y si no, también debería ser favorito a sumar tres puntos.

Hapoel Beer Sheva

El campeón de la Liga israelí ejercerá de local contra los pupilos de Claudio Giráldez. Pero tendrá que ser en un campo neutral a imposición de la UEFA por motivos de seguiridad debido al ataque que Israel está llevando a cabo sobre la franja de Gaza desde hace años. El propio club hebreo anunció que jugará sus encuentros continentales como local en Bucarest, capital de Rumanía, donde disputó la última ronda de la previa de la Liga de Campeones, en la que sucumbió ante el Sabah azerí. En cualquier caso, una salida accesible para sumar tres puntos.