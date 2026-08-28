Los 'aways' que esperan al Celta en Europa: número de entradas, calendario y precio de los partidos como visitante

Nada como el aroma internacional para quitarse el mal sabor de un tropieco liguero. El sorteo de la Europa League celebrado este viernes 28 de agosto ha deparado un calendario complicado y con varios reenuentros para el Celta de Vigo. Pero más allá de la ilusión de ver a gigantes europeos como la Juventus de nuevo en Balaídos, el celtismo ha puesto sus ojos en la otra parte más atractiva de la competición continental: los desplazamientos o aways a otros estadios y países.

Los retornos a Glasgow y Marsella más de dos décadas después —ambas ciudades con eliminaciones del EuroCelta de Víctor Fernández— apuntan a viajes masivos aunque son contextos diferentes. Mientras que con el Celtic se espera una nueva jornada de hermanamiento, los ultras del Olympique son considerados uno de los más peligrosos del panormaa cuando juegan de local.

El Omonia Nicosia (campeón de Chipre) pondrá la nota exótica, ya que la ciudad y la isla están parcialmente ocupados por los turcos. Por último, el vigente campeón de la liga israelí, el Hapoel Beer Sheva, disputará sus partidos como local en el Estadio Giulești Arena de Bucarest debido a la situación de conflicto en Oriente Próximo. Ambos supondrán el estreno del Celta contra equipos de estos países.

Todos los rivales en Europa League de los equipos del bombo 3 / SEBASTIEN NOGIER

Completan la fase de liguilla las visitas a Balaídos de Juventus (Italia), Union Saint Gillois (Bélgica), Bournemouth (Inglaterra) —tal y como apuntaba FARO el miércoles—y el Lillestrøm (Noruega). La UEFA señala que los calendarios y horarios definitivos se conocerán, como muy tarde, el domingo 30 de agosto. Además, minutos antes de su publicación se lanzará un aviso en redes sociales. El pasado año se anunciaron alrededor de las 20 horas del sábado, por lo que todo apunta a que mañana por la noche cientos de celtistas comenzarán a buscar vuelos y hoteles para los próximos meses.

Para ello será clave también hacerse con alguna de las entradas para las gradas visitantes de las que dispondrá el Celta. El club siguió un reparto mezclando antigüedad (75%) y sorteo (25%) que solamente se quedó «corto» en Lyon, donde hubo más de 3.000 celtistas al ocupar también gradas locales. Éstas son las cifras previstas en precio y aforo para los cuatro encuentros de la fase de grupos.

Precio

En septiembre de 2024 la UEFA anunció, tras una amplia consulta con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y Football Supporters Europe (FSE) un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. En el caso de la Champions League este se reduciría a 50€ y en la Conference, a 20 euros. Sin embargo, los clubes puede elegir poner un importe inferior. Fue el caso de Ludogorets y el Estrella Roja, costando 10 y 22 euros las entradas para los celtistas que viajaron a Razgrad y Belgrado.

A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos durante el pasado verano y hacer equilibrios durante toda la campaña. El 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante.

Entre 700 y 3.300 localidades, pero con matices

Donde a priori no debería haber grandes problemas para conseguir billete será en los dos grandes templos que aparecen en el camino europeo del Celta. El Celtic Park de Glasgow, una de las plazas con más ambiente del fútbol británico, cuenta con capacidad para 60.832 espectadores, lo que dejaría en torno a 3.000 entradas para la afición visitante si se aplica el cupo habitual del 5%. Una cifra importante para un desplazamiento de enorme atractivo, que además permitirá a los celtistas escuchar en vivo el «You'll Never Walk Alone», uno de los rituales más reconocibles del fútbol mundial.

Todavía mayor es el aforo del Stade Vélodrome de Marsella, uno de los estadios más imponentes del continente y casa del Olympique de Marsella. Con capacidad para 67.394 espectadores, el recinto francés, remodelado recientemente con motivo de la Eurocopa de 2016, podría reservar unas 3.300 localidades para los seguidores celestes en la segunda ciudad del país vecino. Sus buenas conexiones en tren y avión apuntan además a un considerable desplazamiento del celtismo presente por Europa o Cataluña.

Más reducido será el margen en Chipre. El GSP Stadium de Nicosia, donde juega el Omonia, alcanza los 22.859 espectadores, por lo que el cupo visitante estaría en torno al millar de entradas. El desplazamiento, pese al atractivo de la isla, será uno de los más complejos por distancia y conexiones, aunque el aforo permite pensar en una presencia celeste razonable si no hay restricciones añadidas.

Completa el listado el duelo ante el Hapoel Beer Sheva, que no se disputará en su estadio habitual, sino en el campo del Rapid de Bucarest, con una capacidad aproximada de 14.050 espectadores. En condiciones normales, el cupo para la afición visitante apenas superaría las 700 entradas, pero en este caso hay un matiz importante: no está garantizada la presencia de público neutral o visitante, a la espera de las medidas de seguridad y de los precedentes de los últimos partidos jugados allí. Por tanto, será el desplazamiento más incierto para los celtistas.

Fechas de los partidos

Hasta este sábado a las 20 horas no se conocerá la distribución de los partidos y sus horarios, pero las fechas marcadas en rojo en el calendario son las siguientes

16–17 de septiembre 2026

15 de octubre del 2026

22 de octubre 2026

5 de noviembre del 2026

26 de noviembre del 2026

10 de diciembre del 2026

21 de enero del 2027

28 de enero del 2027

En caso de quedar nuevamente entre el 9º y el 16º clasificado, el Celta jugaría los play-offs de dieciseisavos el 18 y 25 de febrero del 2027. Si queda entre los primeros ocho clasificados o pasa esa ronda eliminatoria los octavos serían el 11 y 18 de marzo de 2027.