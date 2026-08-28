El Celta se reencontrará con la Juventus, el Marsella y el Celtic en Europa League

El Celta y sus aficionados ya conocen qué nuevas plazas tendrán que conquistar en su segunda participación consecutiva en la Europa League —la undécima de su historia—. La UEFA ha sorteado este viernes los rivales a los que tendrán que medirse los celestes en la fase de liguilla de la competición y la suerte ha deparado un camino repleto de piedras y de viejos conocidos. Los célticos se medirán esta temporada en su andanza por el viejo continente al Juventus (Italia), Union Saint Gillois (Bélgica), Bournemouth (Inglaterra) y Lillestrøm (Noruega) en Balaídos y visitarán al Olympique de Marsella (Francia), al Celtic de Glasgow (Escocia), al Omonia Nicosia (Chipre) y al Hapoel Beer Sheva (Israel).

El Celta afrontaba el sorteo desde el bombo 3, lo que ya anticipaba un camino exigente. El actual formato de la competición establece que cada equipo debe enfrentarse a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, uno como local y otro como visitante. Por tanto, los vigueses sabían de antemano que tendrían que cruzarse con dos de los principales favoritos incluidos en el primer bombo y también con dos equipos de su propio nivel de coeficiente, donde aparecían, entre otros, los tres representantes ingleses: Crystal Palace, Sunderland y Bournemouth, con el que finalmente ha sido emparejado.

Todos los rivales en Europa League de los equipos del bombo 3 / SEBASTIEN NOGIER

El camino comenzará muy pronto. La primera jornada de la fase de liga se disputará los días 16 y 17 de septiembre, mientras que la octava y última está programada para el 28 de enero. A partir de ahí, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final y los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar una eliminatoria intermedia a doble partido para seguir adelante. Los conjuntos que ocupen los puestos del 25 al 36 dirán adiós a Europa.

Pablo Hernández Gamarra / Edgar Melchor

El camino comenzará muy pronto. La primera jornada de la fase de liga se disputará los días 16 y 17 de septiembre, mientras que la octava y última está programada para el 28 de enero. A partir de ahí, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final y los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar una eliminatoria intermedia a doble partido para seguir adelante. Los conjuntos que ocupen los puestos del 25 al 36 dirán adiós a Europa.

Calendario y horarios definitivos

Conocidos los adversarios, al celtismo todavía le falta una información fundamental para empezar a organizarse: saber cuándo y dónde tendrá que enfrentarse a cada uno de ellos. Los calendarios definitivos de la Europa League y la Conference League se conocerán, como muy tarde, el domingo 30 de agosto. La UEFA avisará a través de sus redes sociales poco antes de hacerlos públicos. El pasado curso esa espera se prolongó hasta alrededor de las ocho de la tarde.

La pasada Europa League fue una importante fuente de alegrías para el conjunto que dirige Claudio Giráldez. Los celestes sumaron 13 puntos en la fase de liga, suficientes para continuar con vida aunque obligados a disputar una eliminatoria intermedia contra el PAOK para ganarse un sitio en los octavos de final. El Celta superó con autoridad a los griegos y en la siguiente ronda se encontró con el Olympique de Lyon, uno de los grandes favoritos al título. Después del 1-1 de Balaídos, los vigueses firmaron una de las grandes noches europeas de su historia en Francia, donde se impusieron por 0-2 con goles de Javi Rueda y Ferran Jutglà. El sueño terminó en cuartos. El Friburgo fue muy superior en la eliminatoria, ganó tanto en Alemania como en Vigo y cerró con un contundente 6-1 global una aventura que el Celta afronta ahora con el propósito de repetir, o incluso mejorar.