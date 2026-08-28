Javi Rodríguez, en el radar del PSG

Claudio Giráldez cruza los dedos para no perder a un futbolista estratégico en los cinco días que quedan para el cierre del mercado de fichajes. El técnico consiguió a última hora frenar la venta de Javi Rueda al Nottingham Forrest en una operación en la que el Real Madrid se llevaba la mitad del importe, pero es difícil que pueda repetirlo, si en los próximos días llega en una buena propuesta por algún jugador importante que "sea buena para todas las partes" y ayude al Celta a cuadras las cuentas.

Pese a que el club no ha logrado concretar la venta significativa que planeaba, en el plantel celeste hay mucho talento para elegir. "Si estuviese en otro club, yo ficharía jugadores míos", admitía recientemente Claudio, que reconocía sentirse asustado por la posibilidad de perder a un jugador vital sin margen de tiempo para encontrar un reemplazo en final de mercado con los precios al alza. "En este periodo que queda el mercado va a ser vertiginoso. Quedan muchos movimientos por hacer. Me asusta y más con un mercado que ha ido tan lento y este año va a explotar en las fechas finales", confesaba.

Varios jóvenes futbolistas del plantel se encuentran en la primera línea del escaparate. Javi Rodríguez, Miguel Román, Williot Swedberg, Sergio Carreira e Ilaix Moriba son los más valiosos y codiciados. El plan inicial del club era vender este verano a Ilaix Moriba con el triple objetivo de recuperar la inversión realizada el pasado verano, enjugar los 10 millones de déficit que se prevén este ejercicio y desprenderse de uno de los salarios más altos de la plantilla. Pero el mediocampista guineano no ha despertado el interés que pensaba el Celta. Ha habido algunos sondeos que no se han concretado en propuestas y las pocas ofertas en firme que han llegado a la Calle del Príncipe están lejos de haber colmado las expectativas del club.

Tanto o más interés que la de Moriba ha despertado la situación de Javi Rodríguez, cuya gran campaña no ha pasado inadvertida a los gigantes del continente europeo. A sus 23 años (y hasta este verano todavía con ficha todavía del filial), el joven defensa de Poio suma 89 partidos con el primer conjunto celeste (70 de Liga, 12 de Europa League 7 de Copa del Rey) a pleno rendimiento. La llamada del Luis de la Fuente para incluir al canterano celeste en el grupo de apoyo de la selección española que un par de meses se proclamó campeona mundial en Nueva York ha elevado su cotización internacional.

Equipos muy importantes siguen de cerca sus pasos. El más pujante de ellos es el PSG, dominador indiscutible de la Ligue 1 y flamante campeón de las dos últimas ligas de campeones. Luis Campos, el asesor deportivo del coloso galo, lo conoce bien y Javi gusta también a Luis Enrique. El PSG ha preguntado por su situación, pero de momento la aproximación del equipo parisino no ha pasado de un simple tanteo. Se considera que, si realmente quisieran ir a por él este verano, ya lo habrían fichado. No es precisamente el cuadro galo de los que repara en gastos.

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Pero el PSG no es el único equipo interesado en Javi Rodríguez. Varios equipos históricos de la Premier League también ha preguntado por él en estas últimas semanas. El Everton, el Fullham y el Newcastle, propiedad del fondo público saudí PIF y un de los clubes con mayor músculo económico de la poderosa liga inglesa, siguen de cerca sus pasos y no puede descartarse una oferta millonaria en los días finales de mercado que ni el Celta ni el jugador, cuya cláusula de rescisión es de 40 millones, estén en condiciones de rechazar.