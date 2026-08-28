Claudio Giráldez: «El árbitro decidió, hay que aceptarlo»

Claudio Giráldez asumió a la expulsión de Marcos Alonso, una acción clave que dio un giro de 180 grados a un partido que el Celta dominaba claramente. «El VAR ha entendido que tenía que avisar al árbitro y el árbitro ha decidido, después de muchas repeticiones y mucha visualización, que era roja. Hay que aceptarlo, respetarlo. Es una decisión fundamental en el partido que lo cambia, más allá de la situación del penalti de Galán que también es determinante y nos acaba de matar», declaró el preparador celeste a los micrófonos de Movistar a la conclusión del choque.

El porriñés recordó sin embargo que el Celta apenas había hecho hasta ese momento un par de faltas mientras que Osasuna se dedicó a cortar el juego durante el primer tiempo: « Le va la pelota, no nos entendemos en esa situación y acaba siendo determinante. El rival en la primera parte ha cortado, por activa y por pasiva, todos nuestros ataques, pero se ha dado así y tenemos que aceptarlo».

Casi más enfadado que por la expulsión, Giráldez se mostró contrariado por los errores cometidos por su equipo en el gol de Kike Barja que significó el empate. «Hemos defendido muy mal la situación del 1-1, que es lo que más me enfada del partido, que estamos en superioridad numérica en el área, la toca Raúl delante y perdemos la marca en el segundo palo», comentó el de Cans. «Luego la mala suerte cuando vamos a igualar un poco el juego de fuera en los cambios que iban a entrar en ese momento para cambiar a 4-4-1 e igualar mucho más situaciones de centros justo nos meten el 2-1 en una acción totalmente fortuíta...bueno, muy gris. Ha caído todo al revés y hay que aceptarlo», agregó Giráldez, que elogió el arrerón final de sus futbolistaas en busca del empate: «Muy contento por los últimos veinte o veinticinco minutos en los que creo que hemos sido mejores con uno menos».

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El entrenador del Celta, por último, destacó la superioridad de su equipo durante todo el primer tiempo: «Creo que hemos tenido un control absoluto los primeros 45 minutos. Hemos estado mucho más tiempo por encima del rival en cuanto al control, en cuanto al dominio. Otro rival que modifica para jugar contra nosotros. Hemos vistos mucho partidos de Ramis el año pasado y nunca lo habíamos visto jugar 5-4-1 como ha jugado hoy en un bloque medio bajo».