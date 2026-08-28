El Celta se dispara un tiro en el pie

Balaídos vivió una noche de sensaciones encontradas por el buen desempeño del primer tiempo, sin sufrir daños con el juego directo de Osasuna y gobernando la pelota con absoluta autoridad. Hasta que se torcieron las cosas, los celestes marcaron el ritmo del juego, presionaron activamente en campo contrario y recuperaron rápido la pelota las pocas veces que la perdieron. Fueron también capaces de acelerar el juego en los metros finales para encontrar la portería de Sergio Herrera con una genialidad de Iago antes de tirar por la borda en un instante un buen trabajo en el que brilló con luz propia Miguel Román, que ha empezado la temporada en nivel inmenso y cuyo techo parece ahora mismo difícil de adivinar.

Rueda, titular

Pocas dudas había sobre la titularidad de Javi Rueda después de que Claudio frenase sobre la bocina su venta al Nottingham Forest. Se esperaba en el once al carrilero malagueño, que dio aceleración al juego por el flanco derecho, a Radu y nueve más. Cinco cambios con respecto a al debut en Mestalla (Rueda por Carreira, Ilaix por Aleix Febas, Williot por Hugo, Durán por Jutglà y Aspas por Jones) para gestionar molestias y refrescar piernas pensando en la visita del domingo del Athletic Club.

Como el vino añejo

Viendo como se mueve por el campo, nadie diría que esta será la última temporada de Iago Aspas. El mago moañés puede haber perdido físico, pero ni un ápice de su eterna magia. El gol que abrió el marcador estuvo a la altura de los de sus mejores tiempos. Un golazo que culminó una hermosa jugada con participación de Ilaix y Miguel, que Iago completó de forma excelsa: robo de cabeza del guineano, apertura de Miguel hacia Iago tras deshacerse fácilmente de su marcador y caracoleo el genio moañés quebrando a Moncayola para columpiarse en la corona del área y detonar un misil a ras de suelo al palo donde más daño podía hacer al portero. Primera titularidad y golazo. No podía haber empezado mejor su último baile. Infelizmente, la roja Marcos Alonso obligó a Giráldez a retirarlo prematuramente del campo.

Un medio superlativo

El duelo contra el rocoso equipo de Luis Miguel Ramis ha servido para confirmar que el Celta tiene en Miguel Román un mediocentro superlativo. Es muy difícil encontrar la menor tacha al gondomareño, un tipo con visión panorámica del campo, que da sentido al juego y toma siempre la decisión correcta. Siempre de primeras, sin quemarle el balón en las botas, busca la mejor opción para construir con peligro la jugada. El Celta lo nota (y mucho) cuando es él que el saca la pelota.

Un fatal error de cálculo

El buen trabajo del Celta en el primer tiempo se desmoronó en un fatal error d cálculo de Marcos Alonso. Rara vez se equivoca el madrileño, pero ayer midió mal el tiempo de reacción en un balón dividido y se llevó por delante con un temerario golpe a la altura de la tibia a Iker Muñoz, que acababa de ingresar en el campo. No lo vio Sesma López, pero el VAR llamó a capítulo al árbitro, que cambió por roja la amarilla que poco antes había mostrado al veterano central celeste.

Gol y penalti en 12 minutos

La expulsión de Alonso marcó el principio del fin del Celta. Dos goles en 12 minutos que cercenaron toda esperanza de defender la ventaja adquirida en el primer tiempo por Iago. Cuatro minutos después, Dubasin ganó la línea de fondo y encontró libre de marca a en el segundo palo a Kike Barja, que solo tuvo que empujar el cuero contra la red. Ramis olfateó la sangre y sacó entonces a Budimir y prácticamente todo lo que le quedaba en el armero.

Sin tiempo casi para reponerse del golpe, Sesma López se inventó un penalti por supuesta mano de Javi de Galán. Sorprendentemente, el VAR no corrigió al árbitro, pese a que antes de darle en la mano el balón le pega claramente en el pecho al extremeño.

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Coraje hasta el final

No faltó al Celta coraje para buscar el empate hasta el final. Giráldez modificó el esquema a un 4-4-1 y agotó los cambios (ingresaron de una tacada Jones, Hugo Álvarez y Jutglà) en un escenario de partido sumamente complicado que Osasuna manejó sin sufrir. En un último arreón, Miguel Román casi filtra un pase mortal en el área rojilla antes de que Sergio Carreira privase a Budimir del tercero sacando la pelota sobre la misma raya de gol.