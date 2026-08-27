Rueda eclipsa el debut en casa

El Celta afronta el aplazado debut liguero contra Osasuna (Balaídos, 20.30 horas, Movistar LaLiga) con la mirada puesta en regalar a la afición celeste la primera victoria del curso. El choque, postergado en su momento por el impracticable estado del terreno de juego del estadio vigués, ha quedado ensombrecido por el gran revuelo provocado por la posible venta de Javi Rueda al Nottingham Forest, a la que Claudio Giráldez se ha mostrado contrario desde el primer momento.

Aunque el anuncio extraoficial de que el Celta va a rechazar la última oferta del histórico club inglés y ofrecerá un aumento de sueldo al carrilero malagueño ha calmado las aguas, de lo que menos hablaban ayer los aficionados del Celta era del partido contra los de Luis Miguel Ramis.

Y eso que en Balaídos llevaba esperando tres largos meses, desde el feliz cierre de curso con renovada clasificación europea contra el Sevilla, con mucho apetito el reestreno liguero.

Debido al inoportuno hongo que desvastó el campo, el Celta afronta esta primera jornada liguera tras el empate, con mejores sensaciones que réditos, firmado el pasado sábado en la segunda contra el Valencia en Mestalla. Una exigente prueba en la que los celestes cumplimentaron ofreciendo buen fútbol y un notable control del juego, pero en la que les faltó aceleración y pegada para alzarse con los tres puntos.

Giráldez pretende da noche ese paso al frente a Osasuna, «un rival complejo y difícil de contrarrestar» en palabras del técnico, que salió victorioso de su última visita a Balaídos. «Tenemos que estar muy bien para sumar victorias, que es lo que queremos desde este primer partido en casa», advertía el estratega de Cans, que se propone «regalar la primera victoria» a la hinchada celeste.

La buscará el Celta sin Borja Iglesias, lesionado, ni Driourech, el último fichaje, cuya inclusión en la lista habría sido precipitada. Carles Pérez , se queda otra vez fuera de la convocatoria por decisión técnica

Ni una pista, sin embargo, de las piezas con las que pretende conseguirlo, más allá de la previsible titularidad de Radu bajo el travesaño y probablemente también la de Javi Rueda. «Incluirlo en la convocatoria esa la decisión más coherente que podía tomar», dijo el técnico sobre el malagueño, con lo que no sería extraño verlo entre los once elegidos.

Con solo cuatro días para recuperarse de esfuerzo y la visita del Athletic Club a la vuelta de la esquina, se adivinan cambios (la rotación es para el porriñes una forma de vida) con respecto al partido contra el Valencia. Carreira puede pasar al lateral zurdo por Galán , mientras Yoel Lago parece disputarse un puesto con Starfelt en el eje de la línea de centrales. Moriba podría entrar en la rotaciñon del medio campo, mientras Aspas y Williot, suplentes en Mestalla, apuntan a acompañar a Jutglà en el frente ofensivo.

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Osasuna, mientras, comparece en el renovado césped celeste tras firmar en la primera jornada un empate sin goles contra el Levante en busca de sus tres primeros puntos del curso. Ramis dispone de todo su arsenal, con la única duda de Aimar Oroz, con molestias, y el interrogante de lo que suceda con el central Enzo Boyomo, cuya continuidad está en el aire y fue suplente ante los granotas. n