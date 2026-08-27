El celtismo rinde tributo a su campeón del mundo

Balaídos se vistió de gala para rendir homenaje a Borja Iglesias. Antes del comienzo del Celta-Osasuna, el delantero santiagués saltó al césped con su medalla de campeón del mundo y recibió la ovación de una afición celeste que quiso reconocer la hazaña histórica del Panda. Iglesias se convirtió en el primer futbolista gallego, y en el primer futbolista del Celta, en conquistar un campeonato del mundo con la selección masculina absoluta.

El homenaje estaba previsto inicialmente para el próximo domingo, en el encuentro frente al Athletic Club. Sin embargo, el Barcelona tenía previsto reconocer hoy a sus jugadores, un acto que finalmente no se llevó a cabo después de que el presidente, Joan Laporta, comunicara la decisión del club azulgrana. El Celta aprovechó entonces su primer partido de la temporada en Balaídos para adelantar el reconocimiento y brindar a Iglesias el homenaje de su afición.

El exfutbolista céltico Sergio Álvarez, ahora consejero del club, le entregó una placa conmemorativa a Borja Iglesias. / Marta G. Brea

Durante el acto, el club le hizo entrega de una placa conmemorativa, que recibió a manos de Sergio Álvarez, excapitán y actual consejero del club. El delantero celeste, que se recupera de una lesión muscular sufrida a principios de semana, ha sido, por tanto, baja para este encuentro, que había sido aplazado a mediados de mes por el mal estado del césped Balaídos.

Así, el Panda pudo compartir con el celtismo un momento especial tras proclamarse campeón del mundo.