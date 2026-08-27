Doce minutos funestos condenan al Celta

Agosto hace tiempo que ha dejado de ser un mes cariñoso con el Celta de Vigo que en su estreno ante sus aficionados sufrió un considerable revolcón ante el Osasuna en un partido condicionado por el «cruce de cables» de Marcos Alonso que al comienzo del segundo tiempo se ganó una roja cuando los vigueses dominaban por 1-0 gracias a un gol de Iago Aspas. La expulsión fue el comienzo de doce minutos calamitosos que permitieron al Osasuna encontrar los dos goles que completaron la remontada exagerada y en la que tuvieron más que ver las concesiones del Celta y un penalti más que dudoso.

Todo estaba en paz hasta que por primera vez Aspas recibió el balón con tiempo y metros para tomar decisiones. Levantó la vista y su cabeza ya estaba celebrando el gol. Se libró de un blandito Torró con un sencillo quiebro y facturó uno de esos remates que no aparecen a final de temporada en los resúmenes de la temporada que están sobrados de veneno. Raso, cruzado, al palo más alejado…cuando Herrera sacó el brazo Balaídos ya gritaba el gol. El primero de la temporada del Celta, el primero de los últimos de Iago Aspas. Un gol que emociona, pero que también duele. Porque adelanta aquello que en unos meses se perderá para siempre.

El embrujo de Iago Aspas también afectó a Osasuna que se pasó casi toda la primera parte sin decidirse a dar un paso adelante. El Celta no encontró la manera de amenazarle. Su banda izquierda, sin Carreira en esta ocasión, no tuvo profundidad ante la escasa conexión entre Galán (hiperactivo en lo bueno y en lo regular) y Williot, falto de mordiente. Y en la derecha Rueda no encontró a Pablo Durán en las tres ocasiones en la que pudo galopar tranquilamente. Pero el partido estaba bien sujeto y los sustos solo llegaron en un par de cesiones a Radu.

Iago Aspas celebra su gol en el Celta-Osasuna / Marta G. Brea

El partido, pese a que Osasuna fue aumentando el nivel de presión en el tramo final del primer tiempo hasta incomodar a un Celta que solo a través de Román encontraba claridad, parecía en calma. Pero agazapado en el camino esperaba el terror. Sucedió en el arranque del segundo tiempo cuando en un balón dividido Marcos Alonso salió de posición y se llevó puesto a Iker Muñoz. Una entrada dura en apariencia, una amarilla que la televisión convirtió en roja tras el paso por el análisis del VAR. Un panorama nuevo e inquietante se le abría al Celta.

El equipo de Giráldez digirió mal la noticia de verse con uno menos. La recomposición urgente (Starfelt por Aspas) sirvió de poco porque en el primer balón que voló por el área del Celta Kike Barja le ganó el duelo a Rueda y fusiló a Radu desde cerca. No fue la única calamidad encadenada por los vigueses en ese momento porque poco después el árbitro castigó con penalti una mano de Galán tras un saque de esquina y Budimir puso en ventaja a los navarros en el minuto 63.

Sin reacción desde el banquillo

Giráldez renovó sus costados con Hugo Alvarez, Jones, Carreira y más tarde echó mano de Jutglá. Pero el Celta no fue capaz de molestar a Sergio Herrera. Sus intentos murieron siempre en la defensa bien armada de Osasuna. El orgullo y el empuje en el descuento le dio para generar un par de saques de esquina y para que Román buscase un pase milagroso que arreglase una noche que comenzó con el guion perfecto pero que saltó por los aires en un exceso innecesario de Marcos Alonso.